20歲清秀男偏好小鮮肉　「送你寶物哦！」至少10童上當…自拍露鳥照

▲陳姓男子透過網路遊戲，以贈送虛擬破關寶物為餌，誘少年自拍下體裸照，被南投檢警查獲，案經法院審理羈押中。（圖／張弘昌攝）

記者張弘昌／南投報導

一名疑有孿童癖陳姓男子，網路遊戲認識唸國小、國中兒童、少年，以送「虛擬寶物」為餌，誘騙他們自拍重點部位猥褻照或影片，有多名兒童或少年受騙，家長發現報案。南投檢警搜索陳男位於桃園的住處，查扣電腦和手機，發現電腦存有約10名孩子的猥褻照或影片，經向南投地院聲押獲准，將持續追查，避免更多人受害。

涉案20歲陳男對未發育成熟兒童、少年特別有興趣，利用打網路遊戲的機會，專找門鎖定與唸國小或國中生聊天，與對方變熟後，以遊戲難打、需要花錢購買「寶物」當誘餌，跟對方交換條件。

兒少自拍猥褻照或影片傳給他，就贈送「虛擬寶物」，引誘多名被害人上鉤上傳裸照。被害少年家人，在孩子手機中看到照片，追問為何拍攝這些照片，兒子回這是「送寶物的條件」，家長驚嚇又憤怒報警要捉網路之狼。

南投地檢署檢察官黃慧倫指揮警方偵辦，警方持搜索票到桃園陳男家查扣手機、電腦，從電腦硬碟檔案發現，至少約10名兒童或少年重點部位猥褻照，除報案被害兒童，另存有其他數名兒童或少年自拍猥褻照片、影片。

檢方依違反兒少性剝削防治條例第，向南投地院法官聲請羈押陳男獲准，並擴大清查被害兒少中。

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