▲▼ 兒童及少年福利與權益促進會議，台東首次邀請兒少代表擔任委員。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣兒童及少年福利與權益促進會議於17日在縣府社會處召開，會議除頒發新任委員聘書(含2名兒少委員)及兒少代表證書，縣府也規畫邀請兒少代表參與擴大縣務會議，同時，縣府為提升公、私立托嬰中心托育照顧品質，近期將召開會議與托嬰中心共同研議討論，是否規劃增加建置監視錄影設備遠端線上觀看之功能，讓家長可以更安心的托育。

台東縣政府表示，今年是台東縣兒童及少年福利與權益促進會議新任期開始，新任期之民間委員包含法院、地檢署、醫師公會、律師，還有台北靖娟兒童安全文教基金會之執行長以及花蓮慈濟大學副教授；第1次會議將頒發聘書給15名委員(其中2名是兒少委員)以及本縣第4屆20名兒少代表；另為讓兒少代表們更瞭解縣府組織及參與縣務，已規劃邀請兒少代表們於8月份參與擴大縣務會議，也歡迎家長一起參與。

另外，近期縣內托嬰中心發生托育人員照顧議題，縣政府希望能讓家長可以更安心的托育，並有機會瞭解托嬰中心的托育人員在照顧幼兒時的辛勞，縣政府表示近期將召開會議與托嬰中心共同研議討論，是否規劃建置監視錄影設備遠端線上觀看之功能。另外也表示如可線上觀看時，對於開放的時段及環境，托嬰中心與家長應該建立共識，以確保幼兒及托育人員雙方權益。

縣長饒慶鈴表示，衛生福利部兒童及少年福利與權益推動小組設置要點已修正兒童及少年代表納入委員成員之中，本縣為因應中央兒少相關政策之實施，亦於今年度修正本縣兒童及少年福利與權益促進會議設置要點，將2名兒少代表納入正式委員名單中，引導其參與政府決策機制，更落實兒童及少年福利與權益保障法之精神，並參與培力計畫，期許他們能反映兒少的想法，可作為規劃本縣兒少福利政策之參考，讓縣府服務更貼近兒少的需求和期待。

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