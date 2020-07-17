沒保持安全距離…隊友怒持登山杖「伺候」！他反嗆：拿槍打你全家　結局慘爆

▲男子登山未能保持安全距離與隊友爆發衝突，被打到受傷，反嗆一句「我要拿槍打你全家」，遭判拘。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／南投報導

賴姓登山客因不滿同行的蘇姓男子登山時「未保持安全距離」，2人便爆發口角衝突開始大吵，賴男甚至持登山杖攻擊蘇，而蘇則反嗆他「我要拿槍打你全家」。事後，雙方互告對方傷害、公然侮辱，賴男另外告蘇男恐嚇，後來，傷害、公然侮辱最後都撤銷，僅剩蘇男恐嚇一事遭檢方起訴，日前法院判決結果出爐。

事情發生於去年10月間，賴、蘇2人參加一起參加高安東軍6天5夜縱走行程，賴男認為蘇男都不保持距離，才會發生碰撞，見一行人於林班地休息，他上前與蘇理論，雙方因而開始爭吵，他以徒手、登山杖推擠蘇男，造成蘇男右眼角部位擦傷、右臉部擦傷、右上唇擦傷、胸部挫傷等多處傷害，而蘇男則反嗆他「我要拿槍打你全家」。

對此，法官認為，蘇男處理糾紛時，未能循思和平理性解決途徑，卻以言詞恐嚇人，造成賴男心生恐懼，考量他事後坦承犯行，也與賴男達成和解，最終蘇男被依恐嚇危害安全罪，處判拘20日，得易科罰金2萬，緩刑2年，全案可上訴。

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