「我會詛咒你們」男子天橋淋汽油自焚　手機留遺書…母拒探視原因曝光

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在監察院旁的天橋自焚輕生，警方到場後發現男子身上有80%的灼傷，緊急送往台大醫院搶救，但聯繫男子母親，母親不滿兒子都在吸毒，不願意搭理兒子的事情，警方也在男子手機發現遺書，不排除經濟壓力過大輕生。

警方調查，31歲的林姓男子住在桃園，14日晚上7時許，帶著裝有汽油的機油罐到忠孝西路天橋上，當場將汽油淋在身上引火自焚，瞬間火光引起路人側目，民眾隨即報警處理。

▲男子在手機寫道「生活困頓」、「讓我受傷的人，我會詛咒你們」後淋汽油自焚。（圖／記者邱中岳攝）

警消獲報後到場，用水以及滅火器將男子身上火勢撲滅，但男子已經全身焦黑，身上多達80%的灼傷，最後意識昏迷送往台大醫院搶救，警方也緊急聯繫林男母親。

林男母親接獲警方通知，不滿的向警方表示，「他都在吸毒精神恍惚，不願意搭理他的事情」，林母也拒絕北上到醫院幫助兒子處理救治事宜，目前派出所也派人前往醫院等待林男甦醒。

▲警方通知林男母親，但林男母親不滿「他都在吸毒」不願北上協助處理自焚的兒子。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男的手機裡也留有遺書，上面寫道因經濟壓力喘不過氣，所以才決定走上絕路，甚至還說道「讓我受傷害的人，我會詛咒你們」、更直言「你們怎麼設計我，我就讓你們活著比死的更痛苦」。

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