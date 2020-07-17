快訊／藍綠表決大戰！國民黨動手拆毀投票處　力擋陳菊人事案過關

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會17日進行監察院人事同意權案投票，但國民黨團不滿昨天立法院長游錫堃在混亂中表決，上午7點進行黨團大會，不排除院會再發動攻勢阻礙投票。上午8點57分，國民黨團立委進議場高喊口號抗議「偽造文書」、「投票無效」，民進黨團立委則鎮守在主席台上戒備。9點10分，立法院長游錫堃站上主席台，在民進黨立委包圍保護下宣布會議開始，國民黨持續台下持續拍桌、喊口號抗議。

▲監察委員同意權投票日，國民黨抗議冒名投票。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團占領議場主席台，為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委昨天下午動「清場」，藍綠經過約50分鐘的激烈推擠後，立法院長游錫堃趁亂宣布開會。最後出席57人中，贊成53人、反對4票，通過民進黨團提案，停止說明及詢答，將監察院人事同意權案，提報院會，以無記名投票表決。

為了避免國民黨團再度發動攻勢，民進黨團立委16日晚間夜宿立法院，全力確保投票順利不會有變數。而在議場開放進入後，柯建銘特別召集黨團委員開會，討論稍晚的攻防，隨後立委們也展開「布陣」，占據重要位置。

▲黨團總召柯建銘招集黨籍立委勤前教育沙盤推演。（圖／記者李毓康攝）

國民黨團質疑昨天許多立委沒拿到表決卡就投票，痛批游錫堃作弊，揚言提告偽造文書。國民黨主席江啟臣質疑，第一，表決器上出現的名字，有的委員並不在現場，「為何他有表決卡？」第二，國民黨在場委員的表決器都沒有插入表決卡，質疑議事人員是被脅迫，還是刻意配合執政黨，只把表決卡發給執政黨委員？

江啟臣怒批，這是一個作弊的投票，國民黨團絕不承認，而且會採取提告行動，嚴重傷害國會自主和台灣民主。

林為洲則表示，平常開會要表決，57張剛好就是過半數，質疑是事先預謀好的，為了把國民黨38票全部排除，「究竟哪些人沒出席卻按贊成，核對後就知道誰沒在場。」

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