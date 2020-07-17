毒販「原子筆被收走」槓上北檢最後勝訴！　法警搖頭：法官不了解危險性

▲法警為了安全起見暫時拿走犯人的筆，卻被告上法院還敗訴。（示意圖／記者許力方攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名謝姓男子2019年8月到台北地檢署受審，身上的原子筆被法警依「危險物品」的理由暫時沒收，使他憤而告上法院，最後獲判勝訴告贏北檢。判決結果出爐後，北檢表達強烈抗議，並決定繼續上訴，其他法警也表示，尖銳的筆芯確實有傷害他人或自己的疑慮，台北地院似乎「完全不了解原子筆的危險性」。

謝男犯下販毒案入獄，去年8月因另案遭檢方提訊，當時他隨身攜帶一支原子筆，方便受訊時書寫做紀錄，怎料進入候訊室前被法警攔下，並拿走他身上的原子筆暫時保管，此舉讓他感到人權被侵犯，一狀告上台北地方法院，並且求償1元。

▲過去發生幾起犯人持筆攻擊他人的事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



北檢指出，法警沒收原子筆是出於安全考量，過去發生不少受刑人用筆攻擊他人的事件，且謝男在桃園監獄服刑時也有試圖逃脫的紀錄，所以法警才會暫時收走他的原子筆。法官則認為，原子筆攻擊屬於偶發事件，而且各案都有不同原因，不可以偏概全將原子筆視作「危險物品」，會侵害到謝男受訊時書寫的權利，因此判定法警沒收原子筆的行為違法，但不必賠償1元。

據《自由時報》報導，北檢不服台北地院判決，將會上訴反制，因為地檢署人力有限，無法隨時掌控犯人的情緒與行為舉止，萬一發生犯人用原子筆攻擊他人這類失控情形，法警很難在第一時間制止，基於安全考量才會收走謝男的筆，北院判決不符合經驗法則與論理法則。

其他法警得知判決結果後也表示，台北地院太輕忽原子筆的危險性，也不了解戒護必要性，原子筆這類尖銳物本來就不適合隨身攜帶，但並非禁止犯人使用，「偵查庭內其實有筆可以讓犯人書寫」，在候訊室時，犯人若需要筆記法警也會提供文具，並在監督下看著犯人寫完，使用完畢後就會立即收回，杜絕發生意外的任何可能。