想帶原子筆受訊…法警認「危險物品」沒收　毒販告台北檢察署侵權勝訴

▲謝男不滿原子筆被認作「危險物品」遭法警沒收，提告台北檢察署勝訴。（示意圖，與新聞事件無關／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導



男子因販毒案入獄服刑，因另案於2019年8月間遭檢方提訊時，法警怕他逃跑、無視他表明有書寫需求，將他的原子筆沒收，謝男認為，台北地方檢察署侵犯憲法保障他的權利，提告求償1元；北院認為，北檢暫時保管謝男原子筆違法，判謝男勝訴，求償1元部分，則因謝男未舉證有受到何損害，予以駁回。

謝男表示，他並沒有要跑，但北檢法警卻不讓他帶原子筆進候訊室，不僅與其他監所不同，也侵害了憲法保障他的權利。

北檢指出，犯人進候訊室前，法警都會檢查身上有無攜帶危險物品，而近年來各地監所陸續傳出，有受刑人拿原子筆尖端攻擊他人的事件，桃園監獄也提醒謝男之前有逃脫意圖，所以法警暫時保管他的原子筆，是職務上正當且必要的行為。

法官認為，近年雖傳出多起受刑人拿原子筆攻擊的事件，但那大都是獄友間的糾紛，且即使攻擊公務員，各案也都有不同原因，僅因為這些案例，就將原子筆視為「危險物品」，讓謝男不能在受訊時書寫、為後續訴訟做準備，有違比例原則，且無論桃園監所紀錄、管理員的證詞中，都沒顯示謝男曾經脫逃，認定法警暫時保管謝男原子筆違法。

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