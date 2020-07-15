國民法官參審淘汰不適任司法官　新制將上路僅26人報名

▲職務法庭的國民法官即將上路，但僅有26人報名。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

《法官法》修正後，其中專門淘汰不適任司法官的「職務法庭」，將修正為2名國民法官與3名職業法官共組合議庭，審理司法官懲戒案。新制即將於17日上路實施，司法院自5月份公告報名國民法官，但至今僅有26人報名。遴選委員會將於17日選出12人擔任國民法官，同日上路。

有鑑於司法判決經常遠離民意，造成人民不相信司法，因此蔡英文總統喊出司法改革，對司法院來說，司改最重要的工作就是讓人民參與審判。但人民參審的「國民法官」，到底是要採取「參審制」或「陪審制」？目前正炒得沸沸揚揚。不過實際上的人民參審新制度，即將在17日上路。

新制度就是《法官法》中的「職務法庭」合議庭成員。由於憲法保障法官終身職的關係，目前能淘汰不適任司法官的機制，僅有透過《法官法》中的「法官評鑑機制」與「職務法庭」；但「法官評鑑機制」歷年來均成效不彰，「職務法庭」在性騷擾法官陳鴻斌案中，更大喇喇地上演官官相護的戲碼，因此司法院決定從「職務法庭」合議庭成員部分改革，加入「國民法官」，審理淘汰不適任司法官的問題。新「職務法庭」規定為二審制，其中一審5名成員中，將由2名國民法官由社會公正人士或學者專家出任，新法將於17日上路。

不過司法院自5月底就公開徵求職務法庭的國民法官人選，原本預料這是國民參審先河之例，應有不少人會報名，但至今僅有26人報名。司法院表示，會在這批人選中，初步選出22人，而後再交由遴選委員會票選出最高票的12人，擔任職務法庭國民法官。

對於報名人數稀少，有法官表示，可能是因為國民法官錢少事多，要專業人士放下正職而擔任國民法官，不太可能；另有法官認為，審判事務複雜專業，人民不見得願意參與。