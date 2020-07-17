「OH–58D直升機」服役30年真相　軍武專家曝：事故率算超低

▲OH–58D戰搜直升機墜落新竹機場。（圖／翻攝新竹大小事）

記者林彥臣／台北報導

新竹一架OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616）16日墜落新竹機場，造成2名駕駛不幸殉職！一位不具名的直升機維修專家表示，「我國總共採購39架，從1993年交機至今，使用近30個年頭裡共折損2架」，初步調查指出「轉速過低」的現象，這通常是發動機有問題，但是發動機有問題，也不見得是維修人員的問題，因為在飛行過程中，會受到很多外在因素的影響。

包括年初的黑鷹直升機失事，以及這次在漢光演習中失事的OH–58D戰搜直升機，今年已經發生2次直升機失事，不禁讓外界思考，是否有失事率較高或維護能量不足的問題。專家對此表示，目前沒有客觀數據指出國軍的直升機失事率比較高，即便跟外國相比也很難客觀，因為每個國家的機隊數量跟操作環境不同，從個別機種比較下，其實也沒有哪一種機型失事率比較高的問題。

專家針對維護能量的問題指出，維護能量足夠與否，「其實個人主觀的看是稍嫌不足」，畢竟隨著科技進步，對於這些飛機的維修項目及門檻也會隨著增加，要維修的項目變多了勢必會對維修人員造成壓力。

軍方近年來為了填補這些不足的部分，除了發包給專業的公司外，也有用聘僱的方式，將已經退役的維修人員請回單位協助維修，但要最直接的改善方式還是增加維修人員，並且讓維修人員專注在各自負責的領域，整體而言，國軍技術員的維修實力是受到肯定的。

▲我國總共採購39架OH-58D戰搜直升機，從1993年交機後使用至今。（圖／記者呂佳賢攝）

專家分析，以這次的飛安事故來看，其實這型直升機，我國總共採購39架，從1993年交機至今，使用近30個年頭裡共折損2架，這樣低的事故率其實就說明了國軍在這架直升機的操作上問題不大，至於事故原因，只能說一切得依照法規走，在報告出來前不能做擅自評論，所以在航空界一向以飛安調查報告為主，也呼籲民眾不要妄下定論。

▲張台松少將出面說明戰搜直升機墜毀經過。（圖／記者黃孟珍攝）

陸軍張台松少將出面還原當時情況，早上派遣三架ah641、三架OH58D來執行第三作戰區坑子口的反登陸作戰操演，上午在執行完畢後，就返回新竹基地實施加油跟整補，那在整補完之後，在下午的3點25分準備起飛返回龍潭基地。」而由於新竹基地的主跑道目前正在整修當中，所以直升機從旁邊的跑道起飛。

張台松提到，「那起飛2分鐘的時間，616號機，他就有用無線電來呼叫他的旋翼轉速過低，因為在前方剛好有一個民宅的群聚的位置，按照旋翼轉速過低，他必須要實施緊急的迫降，那他在實施緊急迫降。如果直接迫降下去的話，除了他自己飛機沒有辦法獲得確保安全外，也會傷及到百姓以及相關的民宅。」

▲張台松少將表示，為了避免波即民宅，機上的飛官選擇180度迴轉。（圖／記者黃孟珍攝）

張台松表示，「飛行員在這個時候選擇一個180度的迴轉，要到新竹機場內比較空曠的地方來實施迫降，但是在這個過程當中，旋翼轉速愈來愈低，以至於他沒有辦法獲得最好的一個處置跟迫降，到最後，飛機重落地造成飛機的毀損，以及我們兩位優秀的飛官不幸殉職。」

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