美軍航母南海「軍演再軍演」　解放軍馬上永興島部署「殲-11B戰機」

▲美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）近期在南海軍演再軍演。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美軍7月上旬，派出尼米茲號（CVN-68）和雷根號（CVN 76）雙航母軍演，剛結束不久隨即又在南海投入第二輪軍演。然而有衛星空派照發現，就在美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）宣布，「北京對南海海上資源主張完全非法」後的2天，解放軍在永興島（Woody Island）的跑道上，部署至少4架殲-11B（J-11B）戰機。

根據富比士雜誌（Forbes）報導，中國製造的殲-11B戰機，相當於美國空軍的F-15 鷹式戰機，衛星空拍照發現至少4架部署永興島的簡易機場，永興島是該地區的爭議島嶼之一，儘管中國實質控制，但是台灣與越南也聲索主權。

▲解放軍再永興島部署了4架殲-11B。（圖／翻攝自大陸國防部網）



報導分析，部署的時間點可能與許多外部因素有關，尤其與蓬佩奧的言論有最直接的關係，隔天的美軍驅逐艦拉爾福強森號（Ralph Johnson）在該地區實施自由航行活動，以及2艘美國海軍航空母艦實施的大型國際海軍演習，都是有可能的原因，但無論是哪個原因，部署殲-11B戰機都傳遞這是為了因應軍事行動發生的訊息，包括偶然發生的軍事行動。

報導指出，美軍參與第二波軍演的兩艘航空母艦的戰鬥群，由護衛艦與日本海上自衛隊的軍艦組成，與中國的航母戰鬥群相比，這兩艘航母更加強大，而且功能更加齊全，但是中國的海軍正以驚人的速度獲取相關經驗。

與美國海軍的打擊群相比，4架殲-11B只算是中等戰力，但無論是出自何種動機，這種部署都是在傳遞相關訊息。

原文報導

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