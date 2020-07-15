錢櫃KTV大火燒出貪官原形！月索5.4萬...檢調搜索北市府約談39人

▲台北市林森錢櫃6死大火後，都發局建管處官員涉嫌利用加強稽查電梯安檢機會向業者索賄。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

錢櫃林森店4月間大火造成6人死亡，北市府加強對全台營業場所電梯安檢，卻有公務員從中向業者索賄，放水讓不該核准的電梯取得使用執照，甚至以工作繁忙需要聘請私人助理為由，向廠商索討每月5萬4千元，台北地檢署15日指揮調查局搜索包括台北市府都發局建築管理工程處使用科2名承辦人辦公室等27處，並約談曾姓、周姓公務員在內39人。

檢調獲報，北市都發局建築管理工程處使用科曾姓助理工程員，在5月間稽查發現星據點KTV復興店的菜梯(貨梯)沒有取得使用許可證，請負責相關業務的民間業者向星據點報價，原本每個菜梯申請許可的行情價約1千多元，業者卻向星據點報價3千多元，總共5個菜梯，多收了約1.5萬元，都給曾姓助理工程員，曾則協助星據點取得使用證。

▲官員不只按件收取回扣，還涉嫌向業者索討月薪支付私人助理費。（圖／pixabay）

辦案人員進一步追查，由於全台北市的電梯、機械停車等昇降機業務龐雜，市府幾乎都是發包等方式，委由民間機構代驗，而曾男早在2018年5月間，因為發現家樂福桂林店的電梯安檢照片有異，懷疑可能有檢驗不實，卻沒有進一步查核，反而是向負責代驗的業者以及電梯公司說：「這個要處理一下」，2業者就直接奉上8萬元行賄。

此外，曾男又從2020年初起，以業務量龐大，需要自費聘請劉姓助理為由，向3間代驗公司索討每間每月各1萬5千元，總共4萬5千元的賄賂，而曾男的周姓同事負責機械停車業務，也另外向2業者按月索賄共9千元，總計每月收取5萬4千元的不正利益，都由曾、周、劉3人朋分。

台北地檢署檢察官張靜薰15日指揮調查局台北市調處等單位，兵分27路搜索北市府官員辦公處所，以及相關業者公司，並以涉嫌《貪污治罪條例》違背職務行收賄、不違背職務行收賄罪嫌被告與證人身分，約談39人到案釐清案情。

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