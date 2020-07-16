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台南新樓醫院安寧緩和共行　守護全人尊嚴善終

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▲台南新樓醫院安寧病房團隊在2019年以「安寧緩和共行、守護尊嚴善終」榮獲SNQ國家品質標章認證。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南新樓醫院安寧病房團隊在2019年以「安寧緩和共行、守護尊嚴善終」榮獲SNQ國家品質標章認證。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南新樓醫院安寧病房團隊以「安寧緩和共行、守護尊嚴善終」榮獲SNQ國家品質標章認證，評鑑委員認為台南新樓醫院安寧病房團隊，2005年開始安寧共同照護模式，2016年安寧療護涵蓋率達9成，高於其他同儕醫院，癌末病人簽署DNR比率自2014年以來平均95％優於同儕醫院，成果獲得國家肯定。

台南新樓醫院於1989年重建，秉持馬雅各醫生父子醫療傳道精神和使命服務病人。並於1998年4月17日成立安寧病房，命名「馬雅各紀念病房」，為全台南市第1家安寧病房。為使末期病人在有限的生命中，能在孰悉、平靜舒適的環境中走完人生的終點，該院於2001年5月設置安寧居家療護，提供病人返家之後續照護。且為服務更多有需要的末期病人，院方於2010年8月決議台南市區及鄰近交界區域的病人於當週第2次訪視時，取消收取安寧居家掛號費及車資費用，進而減輕病人家屬經濟負擔。

請繼續往下閱讀...

2005年4月建立安寧共同照護會診模式，其運作方式指的將安寧緩和醫療照顧模式延伸至非安寧病房且住院中的癌症末期或8大末期疾病（含失智症、其他腦變質、心臟衰竭、肺部疾病、肝病及肝硬化、腎衰竭）的病人，有身、心、社會、靈性問題需求者，原診療團隊照會安寧共同照護團隊一起擬定照護計劃，提供全人、全家、全程、全隊之四全照護。

安寧病房主任林家義醫師指出，安寧共照團隊與原診療團隊共同照護加倍守護病人、透過症狀緩和治療提供病人身體舒適、及藉由生命回顧進行生命意義的傳承與教育，來適切完成病人善終的意願，病人或原診療團隊之滿意度皆達100％，並接獲許多正面的肯定與回饋。

▲台南新樓醫院安寧病房團隊在2019年以「安寧緩和共行、守護尊嚴善終」榮獲SNQ國家品質標章認證。（圖／記者林悅翻攝）

此外為保障善終權益，該院2018年3月4日起開設預立醫療照護諮商門診（每週一上午、週四下午，採專線約診制），民眾可在自己身心狀況最健全的時候進行預立醫療照護諮商並預立醫療決定，維持自己的尊嚴，更可以免除最親愛的家人在面對親情與撤除醫療心理衝擊下的負擔，至今已有130人接受預立醫療照護諮商，其中127人完成預立醫療決定書簽署。

林家義醫師再次強調，台南新樓醫院秉持服侍、愛心、盼望的理念，提供以病人為中心的照護服務，本次獲頒國家品質標章，更代表該院服務品質通過嚴格把關，未來將提供民眾更高品質的醫療服務。

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