台南環檢警結盟座談會　緊密合作打擊環境犯罪

▲台南市政府日舉行「大台南環檢警結盟第10次座談會」，由市長黃偉哲與台南地檢署檢察長葉淑文共同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府16日舉行「大台南環檢警結盟第10次座談會」，由市長黃偉哲與台南地檢署檢察長葉淑文共同主持，這次座談會有中央及台南市相關單位及河川巡守隊、環保民間團體等共計50個機關團體約1百人與會，針對各項空、水、廢環境犯罪稽查進行檢討及熱烈討論，為環境品質提升共同努力。

市長黃偉哲首先感謝結盟單位通力合作維護大台南環境，為杜絕不法業者蓄意違反環保法規污染環境，透過各單位合力組成環檢警民聯合稽查機制，責成市府各行政單位合力一同為防制環境犯罪努力，共同守護環境。

台南地檢署檢察長葉淑文於會議中表示，因台南產業地形交通特性，易變成廢棄物棄置場所，行政機關與司法部門、民間團體等密切合作與溝通，可有效打擊環保犯罪，透過各單位熱烈討論，可更強化環保犯罪查緝。

台南市環保局表示，在2019年透過環檢警結盟並運用空拍機、即時監測等科學儀器共移函送法辦17件及裁處停工8件有效打擊並遏止環境犯罪，並完成非法棄置清理完畢案件共8件。

環保局24小時全年無休，如7月8日夜晚大新營空污事件，環保局接獲民眾陳情後迅即出動4組人力進行污染源稽查，查獲兩處農田大面積使用生禽畜糞施肥未翻耕覆土散發惡臭異味，並依法告發及立即要求農民於7月9日下午翻耕覆土改善完畢。

台南市環保局籲請市民共同關心環境，發現污染請打1999專線或環保局公害陳情專線0800066666檢舉，環保局一旦接獲民眾通報污染陳情案件，即刻派員前往稽查，取締污染環境的不法業者，維護市民享有乾淨生活的權利。

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