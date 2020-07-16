失事前曾回報「轉速過低」！戰搜直升機起飛3分鐘「重落地起火」　2飛官殉職

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹空軍基地16日下午傳出直升機墜落火警，造成正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2人不治身亡。據了解，該架編號OH-58D戰搜直升機當時才剛起飛約3分鐘，2人立即回報旋翼有轉速過低問題，隨後重重落地發出巨大聲響，機身旋即起火燃燒，2名飛官逃生不及宣告罹難。

▲直升機墜落，現場飄出濃濃黑煙。（圖／翻攝新竹大小事）

陸軍航特部指出，該架隸屬陸軍航特部飛訓部的OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號1101），16日下午3時30分於新竹空軍基地有重落地的狀況，當下警消立即展開搶救，並將簡、高2人救出，無奈當時2名飛官脫困時就已沒有生命跡象，情況相當不樂觀，雖然緊急送往醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

事故發生前夕簡、高2員才完成整補並起飛約3分鐘，立即回報旋翼有轉速過低問題，2員也立即採取緊急迫降措施，隨後直升機就於新竹機場北面重落地、並竄出火光。據了解，簡任專飛行時數為1101小時，副駕高嘉隆飛行時數也有250小時，2人飛行經驗都相當豐富。此次發生意外殉職，確切原因為何仍待調查釐清。

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▼正駕駛簡任專少校飛行時數達1101小時，經驗相當豐富。（圖／翻攝自Facebook／簡任專）

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