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基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏　林右昌邀全台民眾等你來體驗

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▲ 基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏 林右昌邀全台民眾等你來體驗。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏，林右昌邀全台民眾等你來體驗。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「基隆潮境海灣節」邁向第三年，高質感五大「潮」活動，響應防疫新生活，讓海洋走入民眾生活中，16日舉行活動暖身記者會，市長林右昌與出席嘉賓戴草帽，以輕鬆心情啟動系列活動，體驗搖控帆船趣味賽，歡迎全台灣民眾都到基隆玩一夏。

林右昌指出，從碧砂漁港、海科館、經長潭漁港延伸至潮境公園，再到101高地所形成廊帶，這是北台灣甚至是全台灣最棒、舒適的海上休憩遊樂場域，從事帆船、遊艇、潛水、浮潛、無動力帆船、獨木舟體驗或探訪漁港、海科館，各式水上遊憩型態娛樂通通都有。

▲ 基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏 林右昌邀全台民眾等你來體驗。（圖／基隆市政府提供）

▲ 市長林右昌指出，從碧砂漁港、海科館、經長潭漁港延伸至潮境公園，再到101高地所形成廊帶。

林右昌表示，暑假開始了，他歡迎大家帶著全家人到基隆來玩，吃美食海鮮或是漁村體驗、到海科館來趟知性之旅，交通便利，從台北市可搭2088、1579線城際快捷公車，可到活動據點，還能去外木山、和平島，到基隆不只玩兩天還要住一晚，歡迎全台灣民眾到基隆玩一夏。

「潮漁村－美麗光雕打造潮光漁浪」，海科館從7月18日起至9月20日止，在長潭漁港至潮境公園沿岸，打造以海洋為發想主題，「漁沐光宴」耀眼光雕美景，大家可沿途漫步，一邊聆聽海潮聲，一面欣賞迷人光雕藝術，展現出海洋浪潮生命力，吸引大眾親近海洋、認識海洋。

▲ 基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏 林右昌邀全台民眾等你來體驗。（圖／基隆市政府提供）

▲「潮美食－基隆好味道帶著走」由在地店家「暖暖的」林聖皓及「食考房」張正忠精心設計年度潮美食菜單。

「潮美食－基隆好味道帶著走」，由在地店家「暖暖的」林聖皓及「食考房」張正忠精心設計年度潮美食菜單，運用巧思將基隆海鮮、蔬果融於料理中，細心打造基隆好味。101高地將佈置野餐區域，迎風遠眺基隆嶼，來場美食美景交織海風盛宴。今年採環保野餐盒，讓大家將基隆好味帶著走，預計7月17日中午12時開始販賣，詳細菜色及購買方式可參考活動官方網站。

「潮海洋－乘上帆船迎風前行」，活動將從7月25日開始，每週末六、日於碧砂漁港舉辦潮海洋帆船體驗營，感受海上運動魅力，報名預計於7月17日中午12點開放，採網路線上報名制，早鳥報名還享神秘價格優惠，體驗營名額有限，想體驗帆船朋友們，敬請把握機會!

▲ 基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏 林右昌邀全台民眾等你來體驗。（圖／基隆市政府提供）

▲「潮海洋－乘上帆船迎風前行」，活動將從7月25日開始，每週末六、日於碧砂漁港舉辦潮海洋帆船體驗營。

「潮音樂－夏天就要海風與音樂」，海風音樂會與森活聚落、藝識聚落及海味聚落三大主題半島生活市集，8月1日將於潮境公園登場，今年特邀陳零九、孫盛希、蔡佩軒及小宇宋念宇，跟大家一起在美麗潮境海灣，伴隨夏日海風，來一場最有「潮」味的音樂盛會。

「潮生態－海底之美躍出海面」，潮境海灣資源保育區成立已屆滿四周年，五彩繽紛復育有成海底景觀，吸引人拍攝無數珍貴畫面。作品募集已於六月底結束，並於網路上展開票選，預計9月11日至10月10日以線上和實體影像展形式，展出所募集海底影像，讓更多人看見基隆海洋之美。

產發處表示，將海洋文化體現在生活中每個面向「基隆潮境海灣節」，已成為基隆夏天最讓人期待活動！民眾來基隆直接親近海洋，進一步帶動海洋產業發展。活動詳情及報名資訊，請上官網：www.chaojingbay.com.tw查詢或上網搜尋「基隆潮境海灣節」。

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▲ 基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏 林右昌邀全台民眾等你來體驗。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏 林右昌邀全台民眾等你來體驗。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆潮境海灣節五大「潮」玩一夏 林右昌邀全台民眾等你來體驗。（圖／基隆市政府提供）

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