郵局賣近百萬份！蘇貞昌向「三倍券國家隊」致謝：持續精進服務





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

振興三倍券16日上路第二天，截至上午10點，超商領券累積190.1萬，郵局買券累計達94.4萬，合計共284.5萬份。行政院長蘇貞昌一早在政院院會中向「三倍券國家隊」成員致謝，同時也要求各部會要持續精進服務。

行政院發言人丁怡銘16日在院會後記者會轉述，蘇貞昌特別感謝協助政府發放三倍券的郵局、超商員工，以及在少部分没有超商、郵局的偏鄉，是由警察同仁來協助發放的，非常謝謝這群「三倍券國家隊」的成員。政府累積口罩發放的經驗經驗，透過多元管道，讓民眾自己選擇他最方便的方式與時間來領取三倍券，共同投入振興。

蘇貞昌也請交通部、經濟部，持續關注後續領取情況，持續精進服務，例如，三倍券地圖資訊更新要更即時，如果人已經來到郵局，卻已超過該郵局當日的可服務量，也可以視現場狀況處理，或現場教導其利用網路預約，再到郵局領取，既可避開排隊人潮，來領取時的等待速度也能更短；對於老弱婦孺或身障朋友，也要專人提供愛心服務，不要讓他們苦苦排隊。

蘇貞昌指出，三倍券上路後，下週四23日商家、攤商就可以開始兌換，請經濟部、財政部全力協助，簡化程序，要讓店家以最快速度完成兌換，也協助沒有統編的小攤商辦理兌換，創造更多的現金流動，加倍振興。

蘇貞昌強調，國人對三倍券的使用充滿期待，各地方政府、各種業種都紛紛加碼，許多部會也分別推出自己振興措施，例如交通部的安心國旅住宿折抵、文化部的「藝FUN券」、教育部的「動滋券」、農委會的「農遊券」、客委會的「客庄旅遊券」等，涵蓋面向相當廣泛，要請各部會持續多加宣傳，搭配三倍券使用，創造加乘的經濟效益。