LINE群組瘋傳「用三倍券到全聯可換3800禮券」　全聯3點澄清

▲網路謠言傳到全聯門市用三倍券，即可多領800元禮券，全聯官網公告澄清。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

振興三倍券於15日上路，沒想到網路上已出現不實謠言，近來有不明消息指出「領到消費券，可以直接到全聯社買，他多加800塊給你總共3800」，而全聯福利中心已在官網發出公告澄清，也表明政府發行應為「振興三倍券」並非「消費券」，且依規定三倍券不能購買禮券，因此無法持三倍券兌換禮券。

▲網路謠言傳用三倍券到全聯可多換800元。（圖／網友提供）

▲全聯在官網公告澄清。（圖／全聯官網）

全聯在官網公告澄清，2020年政府所發行應為「振興三倍券」，非「消費券」，且振興三倍券依據政府規定不能購買禮券，故無法持三倍券兌換禮券。另外也強調，訊息中所指的「全聯社」非「全聯福利中心」。

目前全聯為響應振興，所推出的優惠為自7/15起至8/13止，PX Pay會員持實體振興券單日單卡消費每滿1000元，即送福利點1000點（價值100元）；而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1000元送500點（價值50元）。

另外凡持實體振興券全額支付單筆每滿1000元，即限量加贈價值超過3萬元的「振興大禮包」，總共100萬份，每店限量1000份，送完為止。

▲全聯響應振興，贈送「振興大禮包」。（圖／全聯提供）

全聯指出，振興大禮包是首次跨通路，攜手食衣住行育樂超過50個品牌一起推出優惠，把消費者的1000元價值「放大30倍」，包含手搖飲買一送一、主題樂園獨家買一送一等。

另更加碼自7/15～8/9連續四週推出「振興月」活動，每週不同商品祭出破盤優惠價，總品項近百件，涵蓋乾貨、生鮮、預購小家電，首週包含近期網友討論度超高的生吐司特價59元，還有3樣實用小家電下殺市場最低價，數量有限售完為止。

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