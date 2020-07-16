國民黨揭弊「千萬市府標案量身定做」：蘇貞昌女兒要標案...林智堅敢不給嗎？

▲國民黨質疑蘇家左手給右手拿，形同收回扣。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導



國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇與革實院院長羅智強16日召開「院長女兒要標案，林智堅敢不給嗎？」 記者會，批評行政院長蘇貞昌家族「左手給補助，右手拿標案」。王鴻薇質疑，「行政院長有權決定補助金額，院長女兒去新竹市府投標，林智堅敢不給嗎？」

今年中央補助新竹市府70億元，而蘇貞昌三女兒蘇巧純的「二三設計」，則在5月18日，獲得新竹市府「未來親子互動藝術戶外策展規劃執行案」700萬元標案。王鴻薇表示，「蘇貞昌給完新竹市補助，自己的女兒再去投新竹市的標案，這跟收回扣有什麼兩樣？」

馬英九擔任台北市長時，親姐任職公司得標台北市立聯合醫院標案；劉兆玄擔任行政院長時，親弟任職公司得標衛生署疾管局標案，兩者都因違反「利益迴避」遭受裁罰。 王鴻薇質疑，姐弟是二等親，女兒卻是一等親，蘇貞昌自己擔任行政院長，卻讓女兒去下級機關投標案，「還有臉說民進黨清廉執政嗎？」

羅智強則恭喜蘇巧純，2020選舉發了一筆小財，從姐姐蘇巧慧賺了586萬元，從蔡英文總統賺了180萬元，但也發現了其中的蹊蹺，「蘇巧純不是也幫老爸打2018新北市長選舉嗎，為什麼從蘇貞昌的政治獻金流向，完全看不出來」？

反而，蘇巧純的「二三設計」在新北市長選舉結束的44天後，2019年1月7日獲得行政院轄下台灣科學教育館的一千萬展覽標案。羅智強要求蘇貞昌解釋，「這一千萬的標案，是否就是你用自己的影響力，來酬謝蘇巧純選舉時的幫忙？」

蘇貞昌日前的解釋是，「自己是在開標後七天的1月14日才上任行政院長，難道評審委員還能有預知的超能力，知道誰會當上閣揆嗎？」 羅智強直接找媒體資料打臉，「早在2018年12月27日，媒體就已經報導，蘇貞昌內定接任行政院長，那還有那一位評審委員，敢不讓準院長的女兒得標？」

羅智強說，更扯的是，2019年1月的展覽標案，居然到了今天，展覽還沒舉辦。「全中華民國有那一個展覽標案，是19個月都還沒有開展的？更顯示了這個1000萬標案，根本是為蘇貞昌女兒量身訂做。」