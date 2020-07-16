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雲南11萬畝地被蝗蟲入侵！無人機升空噴藥「1畝殺出10公斤屍體」

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記者蔡紹堅／綜合報導

雲南普洱、西雙版納近期發生蝗災，受災面積截至上周已超過11萬畝，官方正展開防治作業，包含人工噴藥、無人機噴藥，平均一畝林地噴灑完藥物後，會有10公斤的蝗蟲落下。

雲南省林業和草原局日前通報，引起本次蝗災的為「黃脊竹蝗」，是由去年寮國遷飛過來的成蟲產卵孵化而成，為境內蟲源，最早在西雙版納傣族自治州勐臘縣勐伴鎮被發現，該村莊距離寮國的直線距離只有10公里。

▼「黃脊竹蝗」在雲南中寮邊境大量出現。（圖／普洱市林業和草原局，下同。）

▲▼雲南蝗災,蝗蟲。（圖／普洱市林業和草原局）

除了西雙版納勐臘縣，與寮國接壤的雲南普洱江城縣也是最早發現黃脊竹蝗出沒的地區之一。據通報，6月28日，江城縣牛倮河保護區與寮國接壤的邊界沿線發現黃脊竹蝗入侵，截至7月14日，全縣累計受災面積11.54萬畝。

為了防止蝗災持續擴散，當地官方正與民間的無人機業者合作，以無人機噴藥的方式展開防治。雲南森業航空科技有限公司的負責人孫天民表示，6月30日晚間，他收到了江城縣林草局的電話通知，隨後便派出5個機組在岩腳、牛倮河等地進行防治作業，已經持續作業約半個月的時間，「現在已經增加到了15個機組，一直守在中寮邊界線的位置，一個機組就是一架無人機、一台車，還包括兩個機組人員，目前一架無人機能夠照顧到約1萬畝地的林保工作。」

▼官方調動無人機噴藥。

▲▼雲南蝗災,蝗蟲。（圖／普洱市林業和草原局）

孫天民指出，目前防治工作集中在林區，「這邊多是山區，綠地平原不多，林區也是黃脊竹蝗蟲落腳最多的地方，無人機噴灑完藥物後，林地裡的黃脊竹蝗紛紛落下，平均一畝地能夠落下10公斤的蝗蟲。」

孫天民還說，據他們觀察，這種蝗蟲一般是吃完了竹子，才會去吃別的作物，所以農作物、玉米基本沒有造成損害，「我們這麼多天的作業也並非是持續的，最近多是一有發現，就及時打藥滅掉了，所以現在來看形不成大的災害。」

根據官方資料，目前危害嚴重區蝗蟲密度達200至800頭／平方米，主要危害植物有竹子、芭蕉、粽葉蘆和少量玉米。

▲▼雲南蝗災,蝗蟲。（圖／普洱市林業和草原局）

▲▼雲南蝗災,蝗蟲。（圖／普洱市林業和草原局）

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