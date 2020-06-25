蝗蟲猛攻阿根廷　巴西憂「遭入侵」偕同監控：恐派農藥飛機

▲非洲、印度、巴基斯坦、烏干達等地都曾受到蝗蟲侵襲。示意圖，與本文無關。（圖／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

阿根廷正面臨著「蟲蟲危機」，當局稱，目前蝗蟲大軍距離巴西南大河州（Rio Grande）的巴拉杜誇賴（Barra do Quaraí）約130公里。巴西與阿根廷都有在監視蝗蟲的路徑，目前為止的冷鋒，可能會讓蝗蟲向南移動，並繼續留在阿根廷境內，但由於巴西民眾依舊十分擔心蝗蟲會破壞農作物，因此不排除藉由農藥飛機來進行控制。

據《Globo Rural》報導，巴西南大河州的農業祕書處正在與阿根廷共同監測蝗蟲狀況，農業防禦部門的負責人里卡多.費力切蒂（Ricardo Felicetti）表示，「對生產者來說，最初的指導方針是保持冷靜，並在出現問題時，告知農業防禦部門」。

阿根廷當局稱，24日時，蝗蟲大軍距離巴拉杜誇賴約130公里遠。費力切蒂表示，截至目前的冷鋒可能將使蝗蟲遠離巴西，「有向南移動的趨勢，並仍留在阿根廷境內」。

▲蝗蟲會對許多農作物造成威脅。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

不過即便如此，許多巴西人民都十分擔心蝗蟲會破壞一年生的農作物，像是小麥、燕麥、大麥，或是影響到多年生作物，如柑橘、葡萄、橄欖等。費力切蒂透露，目前最大的困難就是選擇防治昆蟲的農藥，「我們正在尋求可用的有效成分」。

這波蝗蟲大軍約有4000萬隻不等，巴西南大河州目前擁有426台農業飛機，當局不排除透過農業飛機來控制情況。不過，由於蝗蟲大多只會攻擊農地，所以如果要使用農業飛機來控制蝗蟲危機，國家農業航空公司聯盟「SINDAG」的執行董事加布里埃爾.科爾（Gabriel Colle）建議，只需要出動一半的飛機，其餘的農藥工作在地面上使用噴霧器即可。

據農業部的說法，蝗蟲是一種遷徙性害蟲，從19世紀就一直存在於巴西，並對1930年代、1940年代的稻米作物造成巨大損失，因此為了進行準確的監測，巴西一直都與阿根廷、玻利維亞及巴拉圭保持長期的聯繫。