雲南中寮邊境爆發蝗災！陸官方：成蟲從寮國飛來產卵

▲黃脊竹蝗在啃食植物。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

雲南省中寮邊境近日爆發蝗災，普洱市已有近10萬畝地受波及，勐臘縣也有1214畝地受災，並有向周圍擴張的趨勢。當地官方表示，造成本次蝗災的為「黃脊竹蝗」，是去年從寮國遷飛過來的成蟲產卵孵化而成，目前已成立「黃脊竹蝗災害防治指揮部」展開防治防控。

雲南省普洱市林業和草原局9日指出，中國與寮國接壤的邊界沿線6月28日發現有「黃脊竹蝗」入侵，至7月8日為止，受波及土地面積達98872.3畝，且持續入侵態勢嚴重，並有向邊縣區蔓延的趨勢。

普洱市林業和草原局6月30日接到江城縣電話報告，監測發現牛倮河保護區與寮國接壤的交界沿線，有黃脊竹蝗不斷遷飛入境，呈移動式危害，主要危害對象為竹子、芭蕉、粽葉蘆等植物。

▼樹葉上佈滿了黃脊竹蝗。（圖／CCTV）



勐臘縣農業農村局也指出，截至7月10日，勐臘縣累計發生黃脊竹蝗災害面積1214畝，其中農地634畝，林地580畝，主要發生區域為勐臘縣勐伴鎮、瑤區鄉、易武鎮。

勐臘縣農業農村局提到，截至10日，已開展防治防控面積累計1745畝，無人機飛防作業累計6架次，「目前西雙版納州已經成立了黃脊竹蝗災害防治指揮部，對黃脊竹蝗防治工作安排了專項資金，開展了技術培訓，三縣市所有邊境鄉鎮都已安排了防蝗觀測點。」

▼官方調派無人機展開防治。（圖／CCTV）



勐臘縣農業農村局表示，勐臘縣勐伴鎮回落村委會迴龍小組6月29日在玉米地發現黃脊竹蝗，勐臘縣農業農村局接到勐伴鎮電話報告後，派出技術人員及時到現場查看。

經過調查發現，勐伴鎮的黃脊竹蝗是由去年寮國遷飛過來的成蟲產卵孵化而成，為境內蟲源，主要危害對象為竹子、芭蕉、粽葉蘆等植物。勐臘縣農業農村局接報後迅速組織人員赴勐伴鎮開展防治指導。

此外，7月10日下午17：30，在勐臘縣易武鎮與江城縣整董鎮接壤的大龍山、蠶豆田監測到少量黃脊竹蝗遷飛入境，具體面積正在核實中。