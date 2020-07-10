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蝗蟲入侵雲南普洱！已波及10萬畝地「正向周圍蔓延」

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▲▼「黃脊竹蝗」蝗蟲入侵雲南普洱！已波及10萬畝地「正向周圍蔓延」。（圖／翻攝CCTV）

▲蝗災入侵雲南普洱，樹葉上可見到密密麻麻的蝗蟲。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南省普洱市林業和草原局9日指出，中國與寮國接壤的邊界沿線6月28日發現有「黃脊竹蝗」入侵，至7月8日為止，受波及土地面積達98872.3畝，且持續入侵態勢嚴重，並有想向邊縣區蔓延的趨勢。

普洱市林業和草原局6月30日接到江城縣電話報告，監測發現牛倮河保護區與寮國接壤的交界沿線，有黃脊竹蝗不斷遷飛入境，呈移動式危害，主要危害對象為竹子、芭蕉、粽葉蘆等植物。

▼「黃脊竹蝗」會要對竹子、芭蕉等植物在成危害。

▲▼「黃脊竹蝗」蝗蟲入侵雲南普洱！已波及10萬畝地「正向周圍蔓延」。（圖／翻攝CCTV）

截至7月8日，普洱市累計監測到入遷黃脊竹蝗群落活動區域98872.3畝（其中林地80525.6畝、農地18346.7畝）。開展防治防控面積累計34416畝（其中林地24100畝、農地10316畝）；無人機飛防作業累計502架次。

此外，7月9日16時，在墨江縣文武鎮馬甫村曼幹組監測到少量黃脊竹蝗遷飛入境，具體面積正在核實中。

普洱市林業和草原局表示，目前災情出現如下發展趨勢：一是境外黃脊竹蝗持續入侵態勢嚴重，每天都能監測到新入侵種群；二是擴散速度加快，並有向周邊縣區蔓延趨勢；三是入侵種群有向農田擴散蔓延趨勢，對農作物存在潛在災害風險。

▼當局派出無人機防治蝗災。

▲▼「黃脊竹蝗」蝗蟲入侵雲南普洱！已波及10萬畝地「正向周圍蔓延」。（圖／翻攝CCTV）

普洱市林業和草原局指出，初步研判，邊境一線7月至9月份黃脊竹蝗爆發成災的可能性大。

普洱市林業和草原局還說，黃脊竹蝗是網翅蝗科竹蝗屬的一種昆蟲，俗稱竹蝗、蝗蟲。主要危害毛竹，其次危害剛竹、水竹等。竹蝗大發生時，可將竹葉全部吃光，竹林如同火燒，竹子當年枯死，第二年毛竹林很少出筍，竹林逐漸衰敗，被害毛竹枯死，竹腔內積水，纖維腐敗，竹子無使用價值。

黃脊竹蝗是中國產竹區的主要害蟲，常大面積危害。每年發生1代，以卵越冬，越冬卵於5月初開始孵化，5月中下旬為孵化盛期，6月底孵化完畢。

▲▼「黃脊竹蝗」蝗蟲入侵雲南普洱！已波及10萬畝地「正向周圍蔓延」。（圖／翻攝CCTV）

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