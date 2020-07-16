北部人去南部生活太困難？最大差別曝光　他點出「台北2設施」贏全台

▲南北生型態差很大？圖為台北市信義區的上班族。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文問說，很多人說要一個在北部土生土長的人，去南部生活真的太困難，「台灣就這麼小一條蕃薯，南北的生活型態有差到如此誇張嗎？」對此，許多人都點出一個最大的不同，「不會開車、騎車，在南部就只有一隻腳。」也有人認為台北的兩個設施，「一定屌打全台所有城市。」

原PO近日在PTT發文引起熱烈討論，大部分都認為大眾運輸差很多，「差別最大的是交通，光是到哪都要開車就有夠煩的」、「最大的差別『交通』，南部沒代步工具很不方便」、「最不習慣應該是大眾運輸。」

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▼台北捷運2019年每日運量平均216萬人次。（圖／資料照）

有人表示，南北部都住過，「比較喜歡南部，交通方式絕對有差，尤其北市大眾運輸很方便，但我對北部沒愛。」另一名也在南北部生活過的網友認為，「的確有差，尤其是大眾運輸。從小就住雙北、仰賴公車捷運的人，到了南部會像廢了雙腳一樣。」

一名網友則表示，差最多的絕對就是大眾運輸，且北市的人行道和騎樓「一定屌打全台所有城市，你看看現在忠孝東路北科大那段，然後八德路、中崙那段，騎樓已經夠大了，但人行道還在拓寬整修。」

該網友認為，反觀南部，不要說人行道，連個騎樓停車、攤販都搞不定了，「推個嬰兒車，你敢走路出門嗎？還不是開車載出門，人行道+騎樓絕對是台北市屌打外縣市的證據。」

▼有網友認為，北市的人行道和騎樓一定屌打全台所有城市。（圖／資料照）