5歲女童逛超市屁股「突被拍打」…嚇壞秒抱緊母！噁男瞎喊：覺得可愛想摸頭

▲男子逛超市，見到一名女童覺得可愛竟順手「摸一把屁股」。（示意圖／非本案當事女童／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名洪姓男子去年10月2日晚間逛超市見一名5歲女童模樣可愛，竟從後方「摸一把屁股」，嚇得女童往前跳，而一旁的洪姓女客人目擊全程，趕緊向女童母親告知，揭開洪男狼行，報警處理。對此，台北地院審理後，依性騷擾罪判洪男4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

洪男否認性騷擾犯行，辯稱購物當下僅覺得女童可愛，想以手摸頭打個招呼，卻因手上有拿杯子滑了一下、當時身體不舒服，有點暈眩就閉上眼睛，再加上腳有點不穩，才會不小心觸碰女童屁股。

洪女證稱，女童身高僅到她的腰部，看到洪男走在女童後面，突然手心朝上，由下往上朝女童的臀部拍打一下，臉部雖無表情，但洪男拍打的時候眼睛是張開的，隨即轉身結帳，而女童當下則嚇得連忙抱住母親。女童母親則提到，女兒身高112公分，當時站在她後方卻突然往前跳一步，轉頭便看到洪男往左離去，此時一旁的洪女隨即上前說明女兒遭騷擾一事，她才趕緊報警。

法官勘驗監視器畫面，發現洪男有刻意傾斜身體，摸完女童屁股後，面無表情轉身離去，走路也沒有不穩的狀況，決定不採信洪男說詞。台北地院審酌後，認為洪男為逞一己性慾，侵害女童身體自主權、戕害兒童身心健全發展，犯後矢口否認犯行，態度不佳

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