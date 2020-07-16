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氣保時捷倒車「肘擊」啪一聲玻璃碎了　賠償金額出爐讓他崩潰

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

浙江省杭州市一名保時捷車主無奈向警方表示，上月30日在停車場準備倒車，一名身穿黑衣的年輕男子不僅站在路中央，按喇叭提醒也不走，最後居然「肘擊」車子，導致後擋風玻璃碎裂。後來一聽到要賠償人民幣5萬元（約新台幣21萬元），黑衣男表情尷尬，讓一旁女警看到忍不住笑出來。

根據大陸節目《1818黃金眼》報導，黑衣男6月30日中午正好在向當地一名居民問路，保時捷車主想要倒車，沒想到突然聽到啪的一聲，「我還腳踩著剎車，那我就停了，我說『我要倒車讓一下』，他就不肯，還回答『我憑什麼讓你』。」

氣保時捷倒車「肘擊」啪一聲玻璃碎了，賠償金額出爐讓他崩潰。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

▲黑衣男不爽車主堅持倒車，加上有稍微擦撞到腳，才會氣到使出肘擊。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

車主當時沒有多想，重新回到車上繼續倒車，還按了幾聲喇叭提醒，見黑衣男有稍微倒退一點，於是跟著退了一點，哪知道後擋風玻璃直接遭到「肘擊」，整片裂成蜘蛛網狀。

杭州拱墅區祥符派出所張姓女警表示，黑衣男的腿上有一點點黑色的疑似擦撞痕跡，但沒有受傷，可能是沾到車子外殼的灰塵，才會導致雙方爭執不下。後來黑衣男意識到自己砸壞的是保時捷車窗，瞬間就慌了，聽到初步維修費用要價人民幣2.3萬元，總求償金額為人民幣5萬元，表情相當「複雜」。

最後，黑衣男和車主在警方的見證下，同意賠償人民幣5萬元。或許是兩人達成協商的這一幕氣氛太過尷尬，就連一旁的女警也忍不住笑了。

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