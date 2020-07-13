網紅大鬧醫院：我有6萬追蹤！　護士搬出「438萬粉絲」名醫...他傻眼秒認輸

▲男子開直播大鬧醫院。圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說得好「一山還有一山高」，近日一名患者的家屬們在浙江金華的醫院大鬧，反復表示醫生的服務態度不好，其中一名男子自稱是有6萬粉絲的主播。忍無可忍的護士長把醫院內，有438萬粉絲的醫師請出來一起直播，下秒鬧事男子態度大轉變，還向醫護人員道歉。

▲醫鬧畫面。（圖／翻攝自秒拍）

據《看看新聞》報導，10日晚一位腳部受傷的病人入院，腳上有一個3公分的小傷口，但病人拒絕縫合，值班醫生同意了，11日晚上這位病人突然變卦，稱必須要縫合。在家休息的醫生只好又趕到醫院，可等醫生趕到後，這位病人又說不要縫了，醫生只好又回家，令人傻眼的是，病人家屬竟怪罪醫生不處理傷口，開始大鬧。

其中一名家屬自稱是擁有6萬粉絲的大V@姜濤-我是路人甲，另一人則自稱是很大很大的某地名網紅。他們不僅大鬧護士台，還用手機直播過程，稱「大夫對我們不理不睬」，導致護士根本無法工作。

護士長忍無可忍使出「殺手鐧」，把有438萬粉絲的外科副主任@白衣山貓請出來一起直播。當地民警得知後趕到現場，對鬧事男子等人進行了法制教育，前一秒舉止囂張、大鬧醫院的家屬態度立刻大轉變，隨後向被他們折騰了一晚上的護士們道了歉。

金華公安12日在官方微博喊話，「你以後靠譜點。不帶你這麼折騰自己的......但願你們汲取教訓，悔過自新。否則贈送銀手鐲！」

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