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快訊／李眉蓁MV爆侵權周杰倫「Mojito」悄下架　周董公司回應了

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▲高市新聞局長鄭照新 。（圖／記者洪正達攝）

▲鄭照新回應。（圖／記者洪正達攝）

記者邱茀濱／綜合報導

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁15日在臉書發布改編自周杰倫新曲「高雄Mojito」，不過疑似有版權授權問題，影片稍早已悄悄下架。對此，李眉蓁競選團隊發言人鄭照新回應稱，為了不讓原創作者因為改編而受到不必要的政治討論與媒體關切，團隊已決定自行下架影片，並留給創作者單純、無壓力的揮灑空間。

李眉蓁15日大半夜透過臉書發布影片，內容是她跟著一群年輕人又唱又跳周杰倫新曲「Mojito」，歌詞特別改成「高雄版」，「讓眉蓁帶你體驗高雄人的生活，早餐到丹丹來碗皮蛋瘦肉粥，跟老闆拜託多加些肉鬆，熱情的高雄大家都是好朋友。」沒想到隨即爆出歌曲的版權授權及選用「抖音」拍攝的問題。

杰威爾音樂今（15日）晚發聲明指出，公司版權部同仁日前有接到李小姐團隊的詢問電話，是關於我們公司是否有將音樂授權Tik Tok的相關問題，「當時在Tik Tok使用的溝通上有所誤會，同仁回覆他們使用Tik Tok上我們授權的音樂是沒問題的。同仁以為他們是要翻唱歌曲，並不清楚他們要改編歌詞，這是我們工作人員的疏忽，是一場誤會！他們在瞭解之後已主動下架視頻，我們也謝謝李小姐團隊對版權的尊重。」

另外，鄭照新也表示，為了不讓原創者因改編而受到不必要的政治討論及媒體關切，影片已由李眉蓁團隊自動撤下，希望外界留給創作者單純又無壓力的空間。

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