李眉蓁「抖音」唱跳「高雄Mojito」 網傻眼：丹丹沒賣皮蛋瘦肉粥





▲李眉蓁推新歌。（圖／翻攝自氣炸伯臉書粉絲專頁）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長補選戰候選人李眉蓁15日選在深夜2點多在臉書發布改編自周杰倫的歌曲「高雄Mojito」，不過因為用有資安疑慮的「抖音（TikTok）」拍攝引發熱議。不少網友轉發影片，狂酸國民黨用抖音不意外，不過倒是對歌詞中的「早餐到丹丹來碗皮蛋瘦肉粥」很有意見，因為丹丹漢堡的菜單中根本沒有皮蛋瘦肉粥。

李眉蓁15日大半夜透過臉書發布影片，內容是她跟著一群年輕人又唱又跳周杰倫的歌曲「高雄Mojito」，歌詞特別改成「高雄版」，「讓眉蓁帶你體驗高雄人的生活，早餐到丹丹來碗皮蛋瘦肉粥，跟老闆拜託多加些肉鬆，熱情的高雄大家都是好朋友。」

李眉蓁新歌一出引發熱議，包含歌曲的版權授權問題、以及選用「抖音」拍攝。對此，李眉蓁一早受訪時解釋，因為該曲授權給抖音，所以才會選擇用抖音拍攝。

對於李眉蓁新曲，支持者給予相當高的評價、幫忙轉發。不過，也有不少網友不以為然，留言狠酸，「李眉蓁那整首歌我沒什麼意見，用抖音也是國民黨超正常發揮不意外，我唯一只想幫丹丹澄清丹丹沒有賣皮蛋瘦肉粥！！！！！」

翻開丹丹漢堡的菜單最相似的只有「五股瘦肉粥」，並沒有李眉蓁歌曲中的「皮蛋瘦肉粥」。網友在臉書狂酸，「破壞丹丹形象」、「那叫五穀瘦肉粥啦」、「我也想吃皮蛋瘦肉粥欸丹丹可以新增菜單嗎？」「南部人氣炸」、「大半夜發宣傳影片，高中生社團的公關能力都屌虐國民黨」、「就算影片裝年輕，還是掩蓋不了是韓國瑜2.0」、「草包，丹丹現在根本沒賣皮蛋瘦肉粥」。