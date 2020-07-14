高雄市長補選將至警局長突遭撤換　李眉蓁：不清楚中央是什麼考量？

▲高雄市警察局長李永癸(前排右2) 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄舞廳日前發生殺人命案、台南接連發生槍擊案，行政院長蘇貞昌13日撂下重話，要求縣市警察局長負責，話才一說完，警政署13日下午便證實，已報請內政部職務調整，台南警察局長周幼偉、高雄警察局長李永癸，2名局長遭「拔官」，不過，高雄市長補選將於8月15日登場，選前一個月突然撤換負責防止暴力與賄選的警察局長，三位市長補選參選人也都回應了！

▲國民黨高雄市長參選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對於高雄警察局長遭拔官，接棒者則是警政署副署長劉柏良，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁，對於這位新局長她不太熟悉，但希望中央考量應該以基層員警、治安為主。不過李眉蓁也說：「治安不好，當然首長要負一些責任，可是有沒有到需要下台？就見仁見智，我相信局長都是非常努力維護高雄治安，且目前局長也做得蠻久的，突然間在這個時間點換，我也不清楚中央是什麼樣的考量？」

▲民眾黨市長補選參選人吳益政 。（圖／記者洪正達攝）

民眾黨市長補選參選人吳益政則認為目前正值高雄市長補選期間，民進黨政府大動作調換警察局長，卻未提出治安方案，為了政黨選舉成績而不惜犧牲警察人員，並非人民所樂見。吳益政強調，高雄治安是高雄市政府和市警局系統性合作來維護，必須要進行根本檢討才能確實改善。吳說：「警察不是民進黨選舉的工具，確實檢討並落實改進才是高雄市民的期盼。」

▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過民進黨市長補選參選人陳其邁回應，自己現在是候選人身分，尊重中央對警察人事的安排，至於劉柏良與他關係不錯，陳也強調，這是中央人士安排，充分尊重，現在是候選人，也沒有任何公職，人士也沒有徵詢過他。

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