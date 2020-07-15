朱立倫江啟臣陪李眉蓁抽籤拉聲勢！　打造大團結「不畏風雨」唱跳入場

▲國民黨市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選選戰候選人15日進行號次抽籤，結果出爐分別為民進黨陳其邁抽中1號籤王，民眾黨吳益政抽中2號，國民黨李眉蓁抽中3號。抽中3號的李眉蓁也開心表示，3號手勢很可愛。但也看得出黨內不少大咖頗為重視，包含黨主席江啟臣、前國民黨主席朱立倫、李眉蓁競選團隊發言人、國民黨副秘書長謝龍介，還有競總主委林絲娛等人都前來陪同。

▲李眉蓁號次抽籤 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國民黨市長補選候選人李眉蓁於15日凌晨在臉書發布競選MV，改編周杰倫新歌《高雄Mojito》，抽籤前，李眉蓁就以這首歌，邊淋著雨，帶著團隊及年輕人邊跳舞邊抵達會場，身旁除了有國民黨主席江啟臣和前國民黨主席朱立倫、李眉蓁競選團隊發言人、國民黨副秘書長謝龍介，還有競總主委林絲娛，以及黨內在地議員陪同下一起到場。

李眉蓁抽完籤後，台下支持者歡呼喊著：「市長投3號、幸福來報到」。李眉蓁也說：「3號很好啊，剛好這個手勢(比OK)很可愛，我很開心。」

▲李眉蓁抽中3號。（圖／記者洪正達攝）

在黨內大咖陪同下，想營造大團結氣勢，朱立倫也大力推薦李眉蓁，他說：「眉蓁非常年輕，也有活力，有很多新的想法，為高雄帶來新的活動，不但是我個人支持她，更是全黨團結支持她，而且只靠國民黨支持是不夠的，所以我們要讓社會大眾更多的來支持李眉蓁。李眉蓁今天抽到三號，就是匯集各界的力量，最多的力量來幫忙她。在民進黨還是民進黨，其邁還是其邁的情況下，我們嶄新的李眉蓁讓大家做一個新的選擇，希望大家讓李眉蓁能有機會為高雄市民服務。」

抽完號次後，江啟臣與朱立倫穿上雨衣，在雨中陪同李眉蓁站上「戰車」，展開車隊拜票，就是要在倒數1個月全力衝刺。