快訊／九歌出版社創辦人蔡文甫病逝　享耆壽95歲

▲九歌出版社創辦人蔡文甫先生病逝。享壽95歲。（圖／九歌出版社）



記者林育綾／綜合報導



九歌出版社今（15）日發布消息，創辦人蔡文甫在台大醫院逝世，享耆壽95歲。蔡文甫從軍人到教職，從作家到副刊主編，長年耕耘文壇，並於1978年創辦九歌出版社。



蔡文甫生於1926年江蘇鹽城，成長於戰亂時代，隨國民政府撤退來台後，孑然一身，無親無故，倚靠苦讀自學，最後離開軍職擔任教職，並擔任《中華日報》副刊主編21年，接觸了無數作者也培養了不少文學新人，期間書寫不輟，曾著有長短篇小說集《雨夜的月亮》、《沒有觀眾的舞台》、《解凍的時候》、《小飯店裡的故事》等20餘部，曾2度獲金鼎獎副刊主編獎、主編《閃亮的生命》獲優良圖書金鼎獎及金鼎獎特別獎，並以《天生的凡夫俗子—蔡文甫自傳》獲中山文藝創作獎，並獲中國文藝協會小說獎章及榮譽文藝獎章，集文學家、編輯家、出版家、企業家於一身。

▲1978年蔡文甫秉持著「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」的理念，創辦九歌出版社。（圖／九歌出版社）



1978年蔡文甫秉持著「為讀者出好書，照顧作家心血結晶」的理念，創辦九歌出版社，與純文學、大地、爾雅、洪範並稱文學出版界「五小」，也開啟文人開辦出版社之風氣，為台灣80年代文學的黃金時代推波助瀾。



除固守文學陣線外，蔡文甫因應潮流，開設子公司健行文化、天培文化，並創設九歌文教基金會為文學服務，包括國內唯一的少兒文學獎、寫作班等，鼓勵台灣少年及兒童文學作品創作。



因應疫情，家屬不舉辦公祭，擇期舉辦追思會。而讀者聞訊後，也至九歌出版社粉專聲明文哀悼，「我很喜歡九歌出版的書，謝謝您！」「九歌是從小陪伴我的出版社，謝謝蔡文甫先生，一路好走。」

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▲九歌出版社創辦人蔡文甫先生病逝，享壽95歲。（圖／九歌出版社）