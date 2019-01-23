「每天寫3000字」　九歌總編輯憶林清玄：他有紀律、懂感恩

▲作者林清玄在九歌出版社出版的30餘本書。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣知名作家林清玄逝世，享壽65歲。認識林清玄超過36年的好友同時也是九歌出版社總編輯陳素芳表示，得知林清玄離世相當震驚，起初還不相信，太突然了！陳素芳說他是相當有紀律、懂感恩的人，儘管對於寫作已經相當熟練，但從出道到最後，每天仍練習寫3000字的文章。

陳素芳說，林清玄對於文章的掌控度很好，最著名的一本就是《紫色菩提》，同時也是開啟台灣佛教文學的書籍，但其實當初出版社對於出佛教文學其實相當有疑慮，因為有些書店不會收這樣的書來販售，所以會擔心銷售不好，不過出自林清玄之手的作品銷售都很亮眼，以《紫色菩提》一書來說，已銷售50萬本。

陳素芳也說，除了佛教文學系列的書，林清玄也出了很多心靈勵志、禪學的經典用文學，他是帶領90年代到20世界末宗教散文的風潮。陳素芳形容林清玄，「他真的是個很有紀律、NICE、親切、幽默、懂感恩的人，而且每次見面都會被他逗笑」。回憶起最後一次見到林清玄是在去年年初，他當時出席九歌出版社40周年慶，陳素芳指出，林清玄從26歲就與九歌接觸，直到去年出席社慶還在感謝當初九歌董事長願意幫他出書，只要是九歌有重要活動林清玄都會出席，「他真的是很懂得感恩的人」。

▲九歌出版社總編輯陳素芳回憶作者林清玄。（圖／記者崔至雲攝）

陳素芳提到，昨天其實就有聽到消息，當下還不相信，想說他正當盛年，怎麼這麼突然，不敢置信，但今天透過媒體告知，不相信也沒辦法了，實在很遺憾，林清玄是非常好的創作者、文學家，至今仍留下許多好的作品。陳素芳最後透露，出版社有意願將林清玄全部作品做一套紀念特輯，但也需要與家屬確認後再進行決議。

林清玄生於1953年，畢業於世界新聞專科學校，曾任中國時報記者、工商時報記者、時報雜誌主編等職。20歲開始散文創作，出版第一本書《蓮花開落》，之後創作不斷，著作不下百本。30歲前幾乎拿遍大小文學獎項，包含國家文藝獎、中山文藝獎、金鼎獎、吳三連文藝獎等。

30歲之後的林清玄，筆名天心永樂，常在著作中論述佛家觀點，著作包含《菩薩寶偈》、《禪心大地》、《身心安頓》、《在蒼茫中點燈》、《茶味禪心》、《打開心靈的門窗》等，勸人守戒行善，在30多年前較保守的年代，他一度成為許多人的「心靈導師」，他在書上自許他是台灣的良心。

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