33歲單身哥「我要當舅公了」　神猛家族早婚史曝光！網驚呆：刷新三觀

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

現在年輕人普遍晚婚，不過這名單身男網友才33歲，就準備當舅公了，他日前發文分享一家人的早婚史，震驚大票網友，還有不少人笑說，看到中間就亂掉了，只好拉回去重看一遍。

「X，我要當舅公了！」網友在dcard發文表示，爸媽18歲結婚，19歲生下大姊，25歲生他，接著27歲又有了小妹，「我姊高職讀美髮，畢業後到髮廊上班，跟老闆娘的弟弟奉子成婚，19歲生我外甥，21歲生我外甥女，讓我爸媽在38歲就當外公外婆，我則是13歲當人家舅舅。」

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後來，原po連博士班都還沒畢業，大姊就通知說，她要當阿嬤了，「我外甥19歲，高職畢業當完兵，他說想工作幾年知道要學什麼再唸大學，就這樣把女同事搞到懷孕，女生22歲，目前懷孕7個月。我33歲當舅公，但我還單身啦！」

▲33歲當舅公。（圖／翻攝自dcard）

他表示，姊夫家境不錯，在經濟方面沒什麼壓力，「我爸媽也很開心當阿祖，姐夫的阿公阿嬤更開心，要當太祖了，最慘就屬我跟妹妹，兩隻單身狗。」

po文一出，掀起熱烈回響，網友們驚呆直呼，「竟然突破階級複製了」、「貴圈好亂」、「看到中間有點糊，又往回看了一遍」、「哇賽你姊他們也太拚了吧」、「看到會糊...笑死」、「至少有錢，如果沒錢這個劇本就完全不一樣了」、「這是什麼趕進度的概念」、「刷新我三觀」。

還有類似經歷的網友表示，「我25歲當姨婆」、「我19歲就被叫舅公了」、「我舅舅比我小10歲，沒事沒事」、「我出生隔一天就當阿姨了」、「我比我舅舅大3歲，從出生到現在沒叫過他舅舅」。