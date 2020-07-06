「我們結婚了！」張嘉郡、周柏吟臉書公開喜訊　韓冰也是座上賓

▲張嘉郡稍早於個人臉書公開訊息，周柏吟臉書也貼出兩人甜蜜MV更顯溫馨幸福。 （圖／翻攝自Facebook／張嘉郡）

記者蔡佩旻／雲林報導

前立法委員張嘉郡與男友雲林縣新聞處前處長周柏吟有情人終成眷屬，已完成結婚登記的兩人於7月4日上週六晚上設宴台北萬豪酒店，邀請同學、友人一同見證與祝福。雲林縣政府文觀處長陳璧君、高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰也以友人的身份出席祝福。

張嘉郡稍早於個人臉書公開訊息說明，「在親友們祝福下我們結婚了，沒有辦婚宴，疫情過後同學們都說要一起同樂所以有了這場聚會。」

「跟疼愛的嘉郡的鄉親、朋友們分享

這段日子裡，在爸爸媽媽、親友們的見證和祝福下，我和柏吟完成了人生大事

感謝他走入了我和兒子的人生，這些日子以來，我們每一天都感到一家人生命的滿足與完整。

我們牢牢牽起彼此的手，許諾著一同攜手走過未來的每一段旅途；也把我們的幸福分享給大家，謝謝大家的祝福！你們的祝福給我們滿滿的元氣。」

而新郎官周柏吟臉書也貼出兩人甜蜜MV更顯溫馨幸福。張嘉郡表示，今年3月底兩人就已完成登記，但因疫情影響所以低調未公開，今天透過臉書公開告訴大家好消息，接受鄉親們祝福。

▲雲林縣政府文觀處長陳璧君、高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰也以友人的身份出席，祝福張嘉郡與周柏吟有情人終成眷屬。 （圖／翻攝自Facebook／鐵打的貴婦 Stacie Chen 陳璧君）





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