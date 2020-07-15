國民黨怒揭三倍券四大亂象：恐非唐鳳一人就能解決

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

三倍券15日開放預購領取及郵局臨櫃購買，全台各地郵局重現民眾大排長龍場景。國民黨揭露四大亂象，呼籲民進黨政府應苦民所苦，儘速改進。文傳會主委王育敏要求蘇貞昌出來說明，並指蘇當初說唯唐鳳是問，但現在恐怕不是一個唐鳳就能解決的。

王育敏指出，久候多時、恐怕早已錯失振興時機的三倍券終於上路，第一天開放領取卻是亂象頻傳，王育敏彙整四大亂象，一，郵局、超商系統一大早接連大當機，徒增民眾領取時間與困擾。政府應保障系統的穩定性,不讓當機事件一再重演；二，所謂三倍券即時存量地圖網頁，直至中午多數郵局數字都沒更新，無法反應真實數字；之後還出現電腦版當機無法進入的情況，形同虛設。

三，全台熱浪來襲，民眾在郵局外頂著太陽大排長龍領券，恐怕危及健康；且許多郵局並未開設愛心櫃擡,未能顧及年長者、身心障礙者的需求。建議郵局應設置專人協助弱勢者領券；四，預購三倍券在超商僅開放領取時間為上午九時到晚間十時止，為何口罩可以24小時領取，三倍券卻不行？要人潮分流，卻不運用超商全日營業的優勢，神邏輯令人費解。

國民黨強調，行政院預估會有1700萬人預約領取紙本券，經濟部則推估紙本券將上看2100萬份。此外，中華郵政估計會有1340萬人領取紙本券，全台郵局至少要花21天才能全部辦完。面對未來幾天的領券人潮，呼籲民進黨政府儘速設法改正目前的亂象，減少民眾的領券困擾。