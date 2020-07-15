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台灣之星挺振興　實體門市消費三倍券最高翻12倍

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▲▼台灣之星網路門市推出「好10成雙」優惠。（圖／台灣之星提供）

▲台灣之星針對振興券祭出多項加碼優惠。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／台北報導

振興三倍券於今（15）日正式開始可使用，台灣之星響應政府政策並力挺精打細算的消費者，宣佈祭出多項加碼優惠，讓振興券再升級、最高翻12倍。台灣之星指出，不論是繳帳單、門號搭手機/家電或單買手機/配件商品等，通通都可用。

台灣之星表示，用戶只要持振興三倍券至台灣之星全台直營/加盟實體門市申辦新朋友限定方案，攜碼搭配4G月租1,199型資費方案，綁約36個月，除可享4G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話贈送1,000分鐘，還可直接用0元將三星5G手機Galaxy S20+ 5G手機（價值36,900元）帶回家，相當於將原本振興三倍券的價值直翻12倍、現省36,900元。

另外，針對想入手iPhone的果粉，也推出振興專屬方案，攜碼申辦搭配4G月租999型資費方案，綁約30個月，iPhone 11 256G只要1,900元就可帶走。

而針對沒有想換手機需求的消費者，也提供門號搭商品方案，用戶凡新申裝/攜碼搭配4G月租388型資費方案，綁約30個月，可享4G上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送40分鐘，還有包含Switch Lite只要490元（原價6,180元。

新申裝/攜碼搭配4G月租799型資費方案，綁約30個月，就可享有4G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話送300分鐘，還有大螢幕平板iPad 10.2吋只要490元（原價10,900元）、象印IH電子鍋只要990元（原價13,990元）。

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