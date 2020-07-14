雲林抓斗車「一柱擎天」趴趴走　電桿、紅綠燈「歪腰」慘了

▲雲林縣林內鄉台3線與九芎外環道時疑似因抓斗忘記收，在該路口勾到電線，造成一電線桿遭電線扯歪、紅綠燈折腰倒地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一輛抓斗車行經林內鄉台3線與九芎外環道時疑似因抓斗忘記收，在該路口勾到電線，造成一電線桿遭電線扯歪、紅綠燈折腰幾乎倒地，該起事故一度影響交通，目前警方仍派員於現場指揮道路秩序，所幸未造成人員受傷。

斗六警方指出，肇事抓斗車約下午3點從九芎外環道轉進台3線，往斗六方向行駛，疑因未將抓斗收下造成行經路口時勾到電線，巨大衝擊將道路兩側的紅綠燈及電線桿扯倒，並波及一片大型看板傾倒，警方表示，事發時幸無車輛經過，駕駛亦未受傷。

▲雲林縣林內鄉台3線與九芎外環道時疑似因抓斗忘記收，在該路口勾到電線，造成一電線桿遭電線扯歪、紅綠燈折腰倒地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

目前現場仍由警方派員在肇事地點維持交通秩序，歪斜的電線桿也由台電人員處理中，呼籲須經該處的用路人請小心注意人員指揮；另警方也說明，損壞的紅綠燈及相關電線設施，將會由肇事人負起賠償責任。

▲雲林縣林內鄉台3線與九芎外環道時疑似因抓斗忘記收，在該路口勾到電線，造成一電線桿遭電線扯歪、紅綠燈折腰倒地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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