恐怖！雲林六輕爆炸起火　彰化縣西南部空污「直線飆高」

▲彰化大城鄉灰茫茫一片。（圖／彰化縣環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林縣台塑麥寮一廠15日上午9時發生爆炸意外，消防局初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣；緊鄰台塑麥寮的是彰化縣大城鄉，整個上午灰茫茫一片幾乎無法呼吸，當時環保局監測整個西南角空氣全充斥在PM10空氣粒狀污染物，直線飆高到每立方公尺336微克，下午受到濁水溪揚塵影響，呈橘色反應不宜外出。

為確認麥寮一廠火災後續對本縣空氣品質影響，環保局隨即指派人員前往大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，以了解火災是否產生有害氣體，並主動聯繫當地居民了解污染情形，以釐清本次火災是否造成空氣污染影響。

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環保局長江培根指出，台塑六輕管理部對外指出，因為胺液吸收區異常發生火災，目前已經洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理，今日因受到熱帶性低氣壓影響，風向主要為南風，提醒本縣大城及鄰近地區敏感族群建議配戴口罩並加強個人防護，本局將持續監控空氣品質。

▲彰化大城行動監測站。（圖／彰化縣環保局提供）

如有發現任何空氣品質異常，民眾家戶應緊閉門窗避免外出，並立即撥打環保局公害陳情報案專線(24小時報案專線04-7118972、04-7115762或免付費報案專線0800-066666)，本縣環保局將立即派員前往查處或調派空氣品質監測車進行監測，以全力維護本縣縣民健康及生命安全。

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