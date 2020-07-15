嫩妹遭性侵懷孕…狠父氣炸「趁夜半熟睡勒斃」直接埋屍！　謊稱：她自己想死

▲少女父親趁著夜半再度出現少女的住處，並趁著女兒熟睡的那一刻把她勒斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

印度東北部北阿坎德邦一名17歲少女上周與家人前往醫院時，發現懷孕的事實，他的父親得知消息後情緒失控，在凌晨進入家中，趁著少女熟睡時勒斃她，之後便對外宣稱少女輕生，且已下葬。只不過，依據警方研判，該名少女極有可能是被性侵才懷孕，現已把死者遺體挖出來，提取胎兒DNA，要把性侵犯給找出來。

每日郵報報導，該名少女平時與祖父母同住在北阿坎德邦的曼托里村（Mantoli），但當她上周到醫院時，卻發現自己已經懷孕，少女父親隨後也被告知這個消息。只不過，她的父親知情後氣炸，立即前往祖孫平時居住的家中，但隨即離開。

悲劇就在隔日凌晨5時左右發生。身為父親的男子趁著夜半再度出現少女的住處，並趁著她熟睡的那一刻把她勒斃，事後對外宣稱女孩輕生，並已將她下葬。

警方研判，該名少女之所以懷有身孕，有極大可能是被性侵。官員蘇尼塔（Suneeta）表示，相關單位7日接獲院方通知少女懷孕的消息，但8日就得知少女死亡並埋葬一事，警方已於9日把少女遺體挖了出來，並與死者祖父母面談，「我們已經提取胎兒DNA樣本，正在調查誰性侵這名女孩。」

事實上，就在不久之前，一名14歲少女因抵抗2名性侵犯的襲擊被放火焚燒，她全身80%燒傷，最終傷重不治。

依據官方數據，印度2016年發生的性侵案件至少有4萬起，但外界認為，4萬名受害者僅是冰山一角，畏懼報警之後所面臨的威脅警告以及社會眼光；到了2018年，印度政府才因為公眾壓力批准對性侵12歲以下孩童及慣犯處以死刑。

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