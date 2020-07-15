中印軍團指揮官第4次會議　確認第2階段部隊撤離進度

▲中印邊境衝突緊張減緩，展開第4次軍團指揮官會議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里14日專電

印度與中國今天在拉達克中印實際控制線印度這一側的丘舒爾舉行第4次軍團指揮官會議，聚焦班公錯湖德普桑平原雙方部隊撤離事宜，希望確認第二階段部隊撤離進度。

印度新聞信託社（PTI）引述沒有具名的消息人士說，第4次中印邊境軍團指揮官會議約於上午11時30分，在拉達克（Ladakh）中印實際控制線（LAC）印度這一側的邱舒爾（Chushul）舉行。

消息人士說，會議由印度第14軍團司令哈林德．辛赫（Harinder Singh）與中國南疆軍區司令柳林各率代表團出席，討論雙方部隊在拉達克東部撤離的第二階段，聚焦在班公錯湖（Pangong Tso）手指（Finger）地區及戰略要地德普桑（Depsang）峽谷平原的部隊撤離，及從後方基地撤離部隊和武器裝備。

這名消息人士指出，雙方希望透過這次會議，最終確認雙方部隊在拉達克長達8週激烈對峙後，全面恢復當地和平與安寧。印度方面堅持，應恢復拉達克東部在5月5日雙方爆發衝突與對峙前的「原狀」。

熟悉事態發展的人士說，根據印度要求，中國解放軍已完成在拉達克東部加萬谷（GalwanValley，第14巡邏點）、溫泉（Hot Springs，第15巡邏點）和高格拉（Gogra，第17巡邏點）部隊後撤2公里的要求，並在過去一週縮減在班公錯湖第4指（Finger 4）的派駐部隊。

中印部隊今年5月初陸續在拉達克和錫金發生肢體衝突後，雙方部隊在拉達克對峙迄今，並於6月15日晚上在加萬谷爆發對峙，導致印度20名軍人死亡，中國傳有40多名軍人死傷，邊境局勢開始惡化。