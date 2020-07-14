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羽球國手撿屍人妻客廳性侵…人夫房內熟睡泛綠光「還幫他找褲子」

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▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻遭楊男撿屍，只有模糊遭性侵的印象，直到清醒後向主管確認，才發現是「真的」，還一度被丈夫誤會外遇。（示意圖，與新聞事件無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／台北報導

羽球國手楊智勛於2018年10月間，在住家一樓撿屍人妻，並跟對方回家性侵得逞，不料人夫竟就在房內睡覺，直到妻子被楊男搬上床發出聲響才驚醒。楊當時謊稱是妻子好友，還跟他借手機來打電話找消失的衣褲，直到妻子酒醒才驚覺遭性侵。士院一審判楊男4年6月徒刑，7月14日再判他應賠夫妻97萬餘元，其中35萬已先由犯罪被害人補償金賠償。

楊男於2013年世大運中，曾在團體賽中取得銅牌為國爭光，卻於2018年10月18日凌晨，見人妻於住家1樓大廳醉到跪坐於地，便趁著她意識不清一路跟回她家，並在客廳對人妻性侵得逞，卻不知人夫就睡在一旁的房內，而人夫也因聚會喝了點酒睡著，完全不知在客廳的妻子，正被楊男抓著腳壓在地上。

楊男得逞後將人妻搬回床上，發出的聲響驚醒了人夫，人夫見全裸的楊男出現在自家，氣得向楊男質問「你是誰？」、「你怎麼全身都沒穿衣服？」，楊男卻佯稱是妻子友人試圖蒙混，更向人夫借手機來打，要找自己不知丟到哪的手機及衣褲。

人夫當下又驚又氣，只想趕快打發楊男離開，便將手機借給楊男，隨後回房關心在嘔吐的妻子，回到客廳時，只見楊男已穿好衣褲，卻始終對質問打迷糊仗，人夫越想越氣，只能先把楊男趕走，再回頭向妻子問個明白。

但喝到斷片的妻子搞不清楚狀況，還以為自己是被同事送回家的，也沒辦法好好回答問題，讓人夫認為根本是妻子外遇，卻不知道自己在家，把小王帶回來撞個正著，氣得東西收一收就跑出家門。

人妻於審理中回憶，她案發時斷片記憶斷斷續續，只記得在家被壓在地上，她即使喊著不要，卻因全身癱軟無法抵抗，隨後就感到下體被入侵一陣疼痛，直到早上她清醒後，向主管確認是誰送她回家的，得知「根本沒人送她回家」，她才驚覺那些模糊、遭人性侵的記憶，原來都是「真的」。

楊男則對整個過程，表示喝醉忘記了。

士林地院依證人陳述、監視器畫面，再審酌人妻陰道內驗出楊男的DNA，認定性侵犯行明確，判刑4年6月；民事部分，7月14日再判楊男應賠夫妻倆97萬餘元。

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