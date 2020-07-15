　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港防疫規定不可內用！　麥當勞凌晨趕客...餐廳老闆不敢賭關門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港政府發佈禁令，餐廳業者不清楚開始時間 。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

▲香港政府發佈禁令，餐廳只能外賣，但業者不清楚開始時間 。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

圖文／香港01

新冠肺炎疫情持續蔓延，政府宣布今日（15日）開始，食肆由下午6時至上午5時禁止堂食，只能做外賣。然而，堂食禁令時間對於部份食肆東主而言感到混亂。政府的新聞稿指出，禁令時間為「每天下午6時起至翌日早上4時59分」。但有食肆東主看新聞後認為，根本不清楚法令是否已於今日（15日）凌晨零時起生效，唯恐會誤墮法網，於是於凌晨零時下逐客令拉閘。

至於連鎖快餐店麥當勞，亦於今日凌晨零時起只做外賣生意，檯凳上空無一人，而排隊買外賣的客人數亦算疏落。至於平日在麥當勞打躉的「麥難民」，已經「消失」得無影無蹤。

▲香港政府發佈禁令，餐廳業者不清楚開始時間 。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

▲麥當勞只有外賣，麥難民不知去向。

《香港01》記者於凌晨零時左右，到達深水埗欽州街麥當勞分店視察。該店正在全面清潔消毒，暫時停業。就現場所見，職員在地下及2樓堂食範圍進行清潔消毒，門外則貼上「晚上6時至凌晨5時只提供外賣及麥麥送服務」。據知，對上一次禁止堂食令生效時，欽州街分店亦於禁令首日停業清潔。

而同區的營盤街分店，則有寥寥十數名客人在買外賣，堂食位置則空無一人，平日在店內休息的「麥難民」已不知去向。

在營盤街麥當勞對面的松記糖水，老闆殷先生對於堂食禁令相當苦惱。他指，平時最旺場就是晚上9時至10時，大約凌晨1、2點才打烊。惟昨晚（14日）禁令未生效，人流已減少，生意跌了兩至三成。踏入凌晨零時前，已著客人離開，餘下店員在舖頭內打點，未夠1點已落閘收工。他直言：「政府最大啦，他說這樣就這樣！他下指令你就要聽話！」他指，今晚會繼續營業，只做外賣，但估計會少一半生意。

▲香港政府發佈禁令，餐廳業者不清楚開始時間 。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

此外，有食肆東主指出，根本不清楚明白禁令時間是否已於今日（15日）凌晨零時已經生效，遂於14日深夜時份請客人離開，以防不慎犯法：「究竟是今日凌晨、還是今晚6點才開始停呢？但連麥當勞都已經停做內用，我真是不敢賭!」亦有其他食店東主認為，應由15日起的下午6點才開始計算，故沒有打算即時落「逐客令」。

政府於本月13日發出的新聞稿指出，預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）進一步收緊社交距離措施，修訂及指示將由2020年7月15日零時零分起生效，「每天下午6時起至翌日早上4時59分」，餐飲業務負責人須停止售賣或供應在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品。受影響處所將被容許繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品。

《香港01》亦在深水埗及旺角一帶了解，發現部份食肆於凌晨1時，包括一些舊式茶樓、麵家及糖水舖，仍有客人在店內或舖頭門外露天位置享用宵夜。

▲香港政府發佈禁令，餐廳業者不清楚開始時間 。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

►戴口罩更要保養

ET快訊
強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」！超大一坨…幫傭作證：那屬於人
快訊／午後對流雨彈！北北基等5縣市大雨特報來了　防雷擊強陣風
超商條碼刷不過！他浪費2hrs「三倍券一場空」...查官網驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前央視駐美首席記者：一些美國學生「分不清台灣和泰國」

香港立法會民主派初選　新華社批：公然挑釁港版國安法

香港防疫規定不可內用！　麥當勞凌晨趕客...餐廳老闆不敢賭關門

稱赴陸就學好　國台辦貼「你裝作不知道的8件事」回應陸委會

「未能確保人身安全」　區諾軒宣佈退出香港初選工作！

雲南小6生「癌症基因研究」獲全國獎　起底父母是研究員...網酸：拼爹神童

閒置寵物房50年！藝術顧問鷹眼抓「生灰古董花瓶」…蘇富比一拍：2.7億售出

不爽沒戴口罩被拒點餐！　港男衝進收銀台「勒頸踹頭」男經理

繼大連、廈門之後　江西萍鄉市：厄瓜多進口白蝦「包裝上驗到新冠病毒」

爺爺帶2歲孫女橫跨路中央　她突然回頭...鏡頭前遭高速車撞飛！

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

前央視駐美首席記者：一些美國學生「分不清台灣和泰國」

香港立法會民主派初選　新華社批：公然挑釁港版國安法

香港防疫規定不可內用！　麥當勞凌晨趕客...餐廳老闆不敢賭關門

稱赴陸就學好　國台辦貼「你裝作不知道的8件事」回應陸委會

「未能確保人身安全」　區諾軒宣佈退出香港初選工作！

雲南小6生「癌症基因研究」獲全國獎　起底父母是研究員...網酸：拼爹神童

閒置寵物房50年！藝術顧問鷹眼抓「生灰古董花瓶」…蘇富比一拍：2.7億售出

不爽沒戴口罩被拒點餐！　港男衝進收銀台「勒頸踹頭」男經理

繼大連、廈門之後　江西萍鄉市：厄瓜多進口白蝦「包裝上驗到新冠病毒」

爺爺帶2歲孫女橫跨路中央　她突然回頭...鏡頭前遭高速車撞飛！

《艾爾之光》搜查隊成長支援活動盛大展開　極速直衝滿等取得角色高級精裝

中職／傑尼獅明星戰隊拍照見面會　二天不同球員出席

三峽16歲少年跟朋友借車撞警車亡…父淚曝「休學在家幫忙」：原本明天要復學

方志友超辣比基尼「腰間零贅肉」！　假日狂追劇緊貼老公放閃

金融科技要靠「數位信任」打底！　黃天牧：路徑圖朝8方向前進

國旅進入戰國時代　承億文旅戴俊郎：因地制宜打造旅宿島鏈

富翁慘被「斬首肢解」屍塊分裝塑膠袋！電鋸丟一旁　豪宅內詭無血跡

高通首次在台推「5G企業創新線上學習課程」！協助台灣中小企業拓展5G商機

蘇貞昌換警局長稱「蔡英文憂心」　王世堅：牽拖！好惡成見居多

Ean部落閣／到台中渡假吧！日月千禧限定套房用愛馬仕洗沐　泡泳池賞七期美景

國3自撞驚悚瞬間曝！轎車飄移衝護欄「猛翻6圈」炸火光…熱褲女從車窗噴出(更1)

大陸熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

都買幸運數字！他電腦選號一次爽中4千萬大樂透

鄰居墜樓少女冷笑　到家後仰頭自殺

爺爺帶2歲孫女過馬路　突然回頭被撞飛

華為5G遭禁　陸官媒揚言報復

江蘇推台商目的地隔離便利專案

稱赴陸就學好　國台辦回應陸委會

反對美售台「愛國者」　陸宣布制裁洛克希德馬丁

他27年後認殺死養女！畸形戀愛引爆殺機

雲南小6生「癌症研究」獲全國獎

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

陸對9省市發「暴雨藍色預警」　

她謊稱「我被性侵了」　警查轉帳紀錄秒破案

商人在迦納染新冠肺炎！　豪砸「1161萬」獨自包機回家

更多熱門

相關新聞

美取消香港貿易優惠　三三會理事長許勝雄：台商可有兩機制應對

美取消香港貿易優惠　三三會理事長許勝雄：台商可有兩機制應對

三三會今（15）日召開七月份例會，三三會理事長許勝雄會前受訪時指出，美國將取消對香港的貿易優惠，這會影響到轉口至香港的貿易活動，台商當然也要開始思考，接下來是否還要從香港出口。

「未能確保人身安全」　區諾軒宣佈退出香港初選工作！

「未能確保人身安全」　區諾軒宣佈退出香港初選工作！

沒戴口罩被拒點餐！　港男衝進收銀台「勒頸踹頭」男經理

沒戴口罩被拒點餐！　港男衝進收銀台「勒頸踹頭」男經理

川普簽香港自治法案！　環球時報：議案也是「廢紙一張」

川普簽香港自治法案！　環球時報：議案也是「廢紙一張」

華為5G遭禁　陸官媒揚言報復

華為5G遭禁　陸官媒揚言報復

關鍵字：

香港

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面