影／川普簽香港自治法案！　環球時報：議案也是「廢紙一張」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普14日宣佈，正式簽署香港自治法案，將對「協助限制香港自治」的中國實體和個人實施制裁，並結束香港優惠待遇。大陸官媒環球時報引述中國外交部發言人趙立堅先前言論稱，「有關議案也是廢紙一張」。

環球時報報導中指出，特朗普在白宮玫瑰花園發表了很長的演說，但宣佈「制裁中國」的內容只有草草幾句，之後就迅速把話題轉到了競選主題上。文中也說道，在香港國安法實施後，美方已多次做出消極言行，並通過「香港自治法案」和有關涉港決議案，威脅對中方有關人員、實體和金融機構進行制裁。

中國外交部發言人趙立堅6月29日曾對於美國推行「香港自治法案」表示，針對美方對中方有關涉港官員等實施簽證限制，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。

趙立堅指出，「無論亂港分裂勢力如何叫囂、無論外部反華勢力如何施壓，都阻擋不了中方推進香港國安立法的決心和行動。他們的圖謀必將失敗。有關議案也是廢紙一張」。

「中國不是嚇大的！」隔天趙立堅再度強調，美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施，堅定維護自身國家利益。

►戴口罩更要保養