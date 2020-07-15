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不爽沒戴口罩被拒點餐！　港男衝進收銀台「勒頸踹頭」男經理

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▲香港一名男子沒戴口罩被拒絕服務，大打麥當勞員工。（圖／翻攝自臉書）

▲香港一名男子沒戴口罩被拒絕服務，大打麥當勞員工。（圖／翻攝自臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港新冠肺炎疫情再現，政府宣布多項防疫措施。屯門一對男女14日凌晨3時許沒戴口罩，進入一間麥當勞點餐，店內經理勸說兩人無果，拒絕服務兩人。男顧客隨即衝入櫃台內，對男經理臉部揮拳、勒頸，破壞店內後離去。

根據香港01報導，男子不滿經理勸說戴口罩大吼「你報警呀」，但見對方拿起電話，隨即推倒收銀機螢幕，並且衝入櫃台內，狂打經理臉部，一旁女友人在旁勸說未果。

▲香港一名男子沒戴口罩被拒絕服務，大打麥當勞員工。（圖／翻攝自臉書）

經理不斷閃躲最後被男子推倒在地上，一旁垃圾桶、雜物散亂一地，還被用腳踹頭。之後一名路人上前勸說，動手男子情緒激動上前推擠，男經理趕緊起身制止，並且要求沒戴口罩的男女離開。

香港警方表示，7月14日凌晨3時50分接獲山景邨商場一餐廳29歲姓盧男職員報案，遭一名男子襲擊並且破壞收銀機，之後男子登上輕型貨車離開，盧男臉部受傷送往屯門醫院治療。

▲香港一名男子沒戴口罩被拒絕服務，大打麥當勞員工。（圖／翻攝自臉書）

警方於14日晚上於屯門區拘捕一名27歲姓張輕型貨車車主，懷疑與案件有關，現正被扣留調查，不排除後續更多人被捕。消息稱，被捕男子疑駕駛貨車「接應」，並非出手打人的男子。

香港麥當勞發言人表示，事件已交由警方處理，會全力配合調查，不希望之後再發生類似事情，餐廳高度重視顧客和員工健康安全，會全力配合政府防疫措施，包含不接待發燒及沒有戴口罩人士。

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