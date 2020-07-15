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「未能確保人身安全」　區諾軒宣佈退出香港初選工作！

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▲香港前立法會議員區諾軒。（圖／翻攝自區諾軒臉書）

▲香港前立法會議員區諾軒。（圖／翻攝自區諾軒臉書）

記者劉亭／綜合報導

香港民主派上周末進行初選，總共近60萬人參與投票，包括港大法律系副教授戴耀廷、前立法會議員區諾軒都曾參與協調初選。區諾軒今（15）日早上在臉書宣布，退出35+初選工作，退出是一個沉重的決定，但會在其他崗位繼續努力，還望各方加油、見諒。

區諾軒表示，上周末逾60萬人勇於發聲，為香港人打下強心針，但中聯辦、港澳辦相繼發出聲明指控初選「違法」，支持港府深入調查，「本人宣布即日起退出初選一切工作」。

區諾軒指出，合法參與政治活動是他可付出的極限，雖然這段日子一直重申初選安排合法，但似乎執政陣營有不同理解，基於現局未能確保人身安全，也為身邊所有人負責，只得退出所有初選工作。

香港中聯辦13日發文批評香港民主派立法會初選，指初選涉及非法，支持港府深入調查、依法查處，「任何甘當外部勢力代理人的投機分子，任何對抗國家、破壞一國兩制、妄圖割裂香港與祖國的頑固分子，注定是沒有出路的。」

大陸國務院港澳事務辦公室發言人譴責，此舉是對香港特別行政區選舉的非法操控，是對香港基本法和香港國安法的公然挑戰；堅決支持依法查處有關違法行為。

香港特首林鄭月娥13日強調，香港並無初選制度，且若日後的目的是要以立法會過半的席次去對抗政府的施政，可能涉嫌構成「港區國安法」的顛覆國家政權罪。

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