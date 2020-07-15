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華為5G遭禁　陸官媒揚言報復：讓英國感覺到痛

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▲▼ 華為5G示意圖。（圖／路透）

▲ 華為被禁止參與英國5G建設。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

英國政府週二宣布，停止在5G網路建設中繼續使用華為設備，現有設備需在2027年前拆除，此舉不僅讓中英關係雪上加霜，也釋放出美英聯手抗中的強烈訊號。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》15日發表社評疾呼，「中國當然不能無動於衷」，直指須對英國做出必要的報復，且「這樣的報復應該是公開的，讓英國感到痛的。」

英國文化大臣Oliver Dowden宣布，英國政府將從2020年12月31日起停止購買新的華為設備，而英國5G網路建設中，現有華為設備須在2027年前拆除。回顧今年初，英國曾因允許華為有限度參與英國5G建設，導致美國不滿。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）戴上口罩。（圖／路透）

▲受港區國安法影響，中英關係生變。圖為英國首相強生（Boris Johnson）戴上口罩。（圖／路透）

值得注意的是，隨北京推動香港特別行政區《國安法》上路，以及國際新冠疫情持續嚴峻，中英關係也逐漸發生變化。華為發言人在獲悉英國政府的決定後，第一時間表示「失望」，他說，這對英國的手機用戶來說是壞消息，希望官方重新考慮。

《環球時報》社評表示，該決定對華為來說，無疑是一個打擊。因為英國5G網路建設接納華為，對其他國家是一個正面示範，反之有可能加劇其他國家的猶豫。

社評分析，英國之所以這樣做，顯然是華盛頓強烈施壓的結果，「香港的事情讓倫敦做出這個決定在國內輿論上更加安全。」但社評強調，華為只要能撐過美國的打壓，英國的決定就注定只是階段性的，未來仍有翻盤的機會。

在此之下，社評直指，「中國需要對英國做出必要的報復，否則我們豈不太好欺負了？」且這樣的報復應該是公開的，讓英國感到痛的。但在執行上，該文章認為未必要成為一場中英對抗的海嘯，因為英國不是美國、澳洲和加拿大，認為隨著香港問題的淡化，英國未來沒理由與中國過不去。

在英國政府做出決定前，中國大陸外交部發言人趙立堅說，能否為在英中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，是脫歐後英國市場走向的試金石，也是中國在英投資是否安全的風向標，中方將密切關注。

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