「大咖韓女星」IG追蹤赫見台灣素人！他看傻：被盜嗎　粉絲曝真相…親民炸

▲金所炫是童星出身，被封為新一代國民初戀。（圖／翻攝自金所炫IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

身為粉絲追蹤偶像IG是很正常的事，但這樣的舉動讓粉絲也看傻！一名男網友日前發文，貼出所炫帳號畫面，只見她的粉絲人數有896萬，但更驚人的是追蹤超過6800人，其中包括台灣素人、高中生都是所炫的追蹤對象，讓原PO好奇「是有被盜過嗎？」就有網友曝光真相，讓其他人也笑讚「超可愛哈哈！」

這位網友在《Dcard》發文「金所炫ig」，先分享所炫IG帳號畫面，只見粉絲人數是896萬（目前為897.5萬 位追蹤者），追蹤中居然高達6815人（目前為6806人）。原PO就在文中表示，「這問題困擾我很久了，所炫的ig是有被盜過嗎？」因為這是他第一個看到追蹤那麼多人的韓星。

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打開所炫的追蹤名單，甚至還能看到台灣素人、高中生，讓原PO相當疑惑「有些台灣素人、高中生也有被她追蹤，整個超傻眼，不可能她按到吧？」他還在hashtag中偷偷喊出心中OS「我也想被韓星追蹤啦！」

看到貼文後就有粉絲笑說，「她以前都會回追粉絲的樣子，沒有被盜啦」、「我也想被她回追」、「創帳號是想給粉絲禮物，剛開通時只要常留言，她看到都會回追，不用那麼激動啦！」

▲所炫會用IG帳號追蹤粉絲們。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到貼文釣出許多戴有「所炫追蹤對象」光環的網友現身，紛紛分享自己被女神Follow的心得，「有被她回追的人在此！所炫從很久之前就會回追粉絲了」、「我也是那6000多個的其中一人，從2015到現在，以前常常會在她的文留言或是發圖標記她，某天就突然被回追了。」

還有粉絲表示，「沒有被盜，我就是早期有被回追的其中之一哈哈哈！我記得只有剛開那一年有瘋狂追粉絲，之後人數都一直在7000以下」、「之前在韓國留學有去她的簽名會，有把我的ig帳號寫在信裡，結果之後她真的來追蹤我……（超驚嚇）代表她真的有認真看每一位粉絲寫的信，真的沒喜歡錯人！！！」

所炫寵粉行為讓網友紛紛大讚，「回追路人超可愛哈哈」、「第一次看到會回追的明星，好神奇」、「害她突然又更美了」、「我是路人粉，她也太可愛了吧」、「哇太親民太可愛了吧！好感度upup」、「好可愛！會回追粉絲是怎樣？太親民啦！」