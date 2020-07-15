台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費：好扯！　店家公布監視器反擊了

▲店家公布當天的監視器畫面。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名女子訂鍋燒意麵店的餐點外送，等餐過程數度打電話聯繫老闆娘，甚至認為對方口氣不佳還破口飆罵；沒想到餐點送達後，指控泡菜意麵沒加泡菜，事後留下一顆星負評。但業者公布監視器畫面，強調當時就加了泡菜，懷疑對方想吃霸王餐，無奈把事情經過PO上網，提醒其他店家要小心。

《東森新聞》報導，事發於文南路上的一間鍋燒意麵店，10日晚間10時許，老闆接外送平台訂單開始料理。但訂餐女顧客打電話來，不只要求點的泡菜冬粉湯要多，蔥花也要多，豬耳朵也要蔥花，沒多久又打電話給老闆娘，說請外送員抵達時打電話給她。

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正當老闆娘掛掉電話後，又接到女顧客打來的第三通電話，被對方罵沒水準、沒禮貌。原以為外送員送到，確認餐點無誤後就沒事，店內電話又響了。老闆娘說，對方打來說泡菜冬粉是一碗白湯，沒加到泡菜。

▼店家公布當天的監視器畫面。（圖／東森新聞）

但業者公布監視器畫面，只見老闆煮泡菜冬粉時，加了兩湯匙泡菜到鍋內，整碗湯「紅通通」。老闆娘說，加了一湯匙的泡菜，以及一湯匙的泡菜汁。

老闆娘指出，想請女子退回餐點後退錢，只聽到對方在電話那頭尖叫說不想聽。原本女子訂泡菜冬粉、黑木耳和涼拌豬耳朵，總共160元，但她說餐點只剩黑木耳，因不敢吃還沒吃，所以老闆娘回應那就退回黑木耳的35元，沒想到她就在網路對店家留一顆星負評。

女子寫道，「好扯欸，泡菜意麵送來是原味，還說有加泡菜；再來問他們是否要把餐點拿回去，對方說不要，現在店家只退我35元。好扯，真的好扯，這樣誰敢在網路上點餐？」

對此，老闆娘無奈說，「妳不吃，妳就不要點就好了嘛，因她之前已經打很多通電話過來騷擾了」，也不想再有後續。業者雖沒全額退費，但仍退了100多元，只希望下次別再遇到類似狀況，並把事情經過PO上網，提醒其他店家要小心。

▼店家強調，加了一湯匙的泡菜，以及一湯匙的泡菜汁。（圖／東森新聞）

▼女子拿到餐點後說不敢吃黑木耳。（圖／東森新聞）

▼老闆娘無奈受訪。（圖／東森新聞）