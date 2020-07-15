陳其邁抽1號籤王！　期許成為「施政滿意度」第一名市長

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選選戰候選人15日進行號次抽籤，結果出爐！分別為民進黨陳其邁抽中1號籤王，民眾黨吳益政抽中2號，國民黨李眉蓁抽中3號。陳其邁由黨內在地立委和議員們陪同到場抽籤，抽出1號時，底下大喊「第一名市長」，他也說要苦民所苦，以解決問題、施政滿意度第一名來自我期許。

高雄市長補選號次抽籤，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁支持者一早就等在會場外頭，高舉加油版和加油旗幟，而陳其邁抽出1號時，底下喊出「第一名市長」、「陳其邁凍蒜」，場外支持者也傳出歡呼聲，陳其邁下台時也與國民黨黨主席江啟臣及朱立倫等人握手致意。

▲陳其邁下台時也與國民黨黨主席江啟臣握手致意 。（圖／記者洪正達攝）

相較對手國民黨市長候選人李眉蓁，在江啟臣及朱立倫等黨內大咖陪同下，陳其邁則是與高雄在地的立委和市議員們一同前來抽籤，被問到怎麼沒有黨主席陪同？陳其邁說：「人民才是大咖，我們要能夠苦民所苦，要努力工作，努力解決問題，來讓我們城市的建設加快速度，這是我們要做的。有人民當靠山，我們就要更努力，更謙卑。」

對於抽到一號，陳其邁說：「期許自己能夠在擔任市長期間，讓高雄市政重開機，所以我會努力打拚做一個第一名的市長，不管在解決問題第一名，上工施政第一名，也會以施政滿意度第一名來自我期許，在未來補選任期裡面，好好努力打拚，緊緊緊，衝衝衝。」