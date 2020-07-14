陳其邁再訪永齡農場　「郭董發言人」劉宥彤全程陪：他非常努力！





▲永齡基金會執行長劉宥彤替陳其邁導覽永齡農場。（圖／陳其邁辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨高雄市長補選戰候選人陳其邁14日再訪永齡農場，關心農業發展及了解如何在農業生產方面應用人工智慧跟大數據，幫助農民在產銷、食安到農業的技術提升。值得注意的是，擔任郭台銘發言人的永齡基金會執行長劉宥彤也現身且全程陪同，她受訪時更是稱讚陳其邁「非常努力」。

高雄市長選戰剩下倒數一個月，陳其邁再次造訪永齡農場，郭董發言人劉宥彤不僅全程陪同，並親自導覽解說，被夠意義讓外界更添想像空間。

劉宥彤受訪時表示，永齡農場在八八風災時已經捐贈給高雄市府，只要是支持農業、關心農業，都很希望大家到農場來。她強調，「但的確，陳其邁先生在兩年前就來過農場，對科技農業他來這邊做很多學習，兩年之後他這次又因為邱議瑩委員的安排又來到農場。所以我覺得他是目前為止，唯一一個數次來農場，關心我們發展的人，在這件事情上，我們真的會覺得陳其邁先生是非常努力的。」

陳其邁表示，永齡農場推行的智慧農業，不論是在產銷或是落實食安到智慧生產，都提供非常好的典範，「我今天是抱持學習態度來看看永齡農場這兩年有什麼新奇的事情在這裡發生，也希望能來這裡取經。」

陳其邁說，永齡農場不僅是農業公司，它更是一家高科技廠商，將人工智慧及大數據應用在農業生產，幫助農民在產銷、食安到農業的技術提升，永齡農場都有非常好的典範，「未來高雄市政府，假如我擔任市長就可以大力地來幫助農民」。

面對媒體追問，是否要爭取郭台銘的支持？陳其邁回應，「今天是談智慧農業的部分。郭董對高科技，尤其在人工智慧應用，我也非常關注永齡農場在產業方面的發展，這可以幫助農民。投資高雄或是發展經濟、幫助農民，並沒有藍綠問題，只要願意幫助高雄產業或是農業發展，我們都表示感謝。不管我的工作是今天要參選高雄市長，或是過去在行政院的工作一向都是如此。」